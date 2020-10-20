Александр Снегуров про стандарт дистанционного урока: Надо бы поумерить пыл...

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По мнению заслуженного учителя, очередная инструкция учебному процессу никак не поможет и даже помешает.

Однако в реальности учебная программа была, есть и будет неизменна, а параметры урока в дистанционном формате давно существуют.

Новая инструкция учебному процессу не поможет никак – а может и помешать. Об этом заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» заслуженный учитель РФ Александр Снегуров.

«Надо бы поумерить пыл в этом направлении, – призывает педагог. – Потому что, конечно, были параметры урока. Кем-то они соблюдались, а кем-то не соблюдались. От этого исходят все недочеты, неполадки, жалобы родителей, непонимание какого-то контента или какой-то формы проведения.

Были такие параметры разработаны. Но все зависит от педагога, в том числе и в дистанционном обучении. Это надо помнить, что пока еще не искусственный интеллект здесь руководит. Субъектное начало педагога никуда не денется.

Вот я наблюдаю, как проводят наши коллеги. Одни – с вдохновением, и у них нет никаких проблем с соблюдением параметров этого урока. Это такое же занятие с некоторой адаптацией к дистанционному обучению. Другие не соблюдают, потому что вели уроки неважно и в "доковидную" пору».

По мнению Снегурова, для хорошего учителя, всерьез подходящего к своей работе, очередная методичка станет только препятствием.

«Очередная инструкция, еще один отчет, еще одна методичка – это целая цепочка каких-то бюрократических действий, – поясняет он. – Улучшат они общий пейзаж? Я думаю, что нет.

Подобные инициативы сейчас надо разумно отфильтровывать, никого не обижая, просто осуществлять то, что уже есть, уже достаточно разработано всего. Даже если хотят что-то уточнить сейчас, почему обращаются не к педагогам, а к кому-то, кто в кабинете сидит, от одной инициативы к другой?», - резюмировал учитель.

С инициативой ввести в России стандарт дистанционного урока выступил институт прогрессивного образования. Письмо об этом было направлено главе Минпросвещения Сергею Кравцову в понедельник, 19 октября.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/10/20/teacher/15346-aleksandr_snegurov_pro_standart_distantsionnogo_uroka_nado_by_poumerit_pyl