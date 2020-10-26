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Студенты «Сириуса» отразили кибератаки на олимпийский стадион «Фишт»

В научно-технологическом университете «Сириус» завершилась образовательная программа по кибербезопасности, которая прошла в рамках всероссийского студенческого соревнования «Кибервызов: Новый уровень».

Программа организована при поддержке «Ростелекома», его дочерней компании «Ростелеком-Солар» и Банка России. Финал курса прошел в формате киберучений на олимпийском стадионе «Фишт».

Двухнедельный учебный курс был посвящен информационной безопасности в финансовой сфере. В нем приняли участие 49 студентов из десяти городов России, которые победили в соревновании «Кибервызов: Новый уровень».

В ходе программы студенты изучали структуру российской финансовой системы и специфику банковской ИТ-инфраструктуры и кибератак на нее, познакомились с инновационными финансовыми технологиями, участвовали в панельных дискуссиях по трендам и рискам информационной безопасности в банковском секторе. Особый интерес у участников вызвали лекции по анализу защищенности периметра компаний и расследованию инцидентов информационной безопасности. Образовательную часть дополнили тренинги по soft skills — умению работать в команде и управлению собственными ресурсами, а также профориентационные круглые столы и обзор возможностей стартапов и предпринимательства в области информационной безопасности.

Лекции и практические занятия с участниками провели ведущие эксперты «Ростелеком-Солар» и SolidLab, преподаватели в сфере информационной безопасности НИЯУ МИФИ, а также сотрудники департаментов информационной безопасности, финансовых технологий и национальной платежной системы Банка России.

«Уникальная ценность нашей образовательной программы с “Сириусом” состоит в том, что ребят обучают лидеры отрасли и практики, с которыми можно пообщаться напрямую, задать вопросы и даже поспорить. Участие в таких мероприятиях — первая ступень для входа в профессиональное сообщество безопасников. Наша главная задача — передать студентам знания и практические навыки, создать сплоченную команду и сделать их частью профессионального комьюнити», — прокомментировал вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности, генеральный директор компании «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов.

«Подготовка высококвалифицированных специалистов в области информационной безопасности требует системной работы и постоянного развития. Вместе с новыми технологиями появляются и новые киберугрозы, противостоять которым могут только обширные знания в сфере информационной безопасности. Наша задача создать в университете “Сириус” такую среду, в которой студенты получат все необходимое, чтобы стать действительно первоклассными и конкурентными специалистами. Информационные технологии и искусственный интеллект — одно из трех наших приоритетных направлений», — рассказал ректор Научно-технологического университета «Сириус» Роман Иванов.

По легенде финального задания кибергруппировка Bobalt создала новое вредоносное ПО, которое умеет опустошать банкоматы, заставляя их выбрасывать кассеты с купюрами. Киберучения стартовали у двух банкоматов на стадионе «Фишт», которые первыми оказались заражены вредоносным ПО. В ходе расследования инцидента студенты нашли скомпрометированный узел инфраструктуры. В этот момент они были обнаружены хакерами. Далее участникам нужно было на время восстановить доступ к инфраструктуре, получить контроль над сервером управления вредоносным ПО и отменить процесс шифрования. Первой задачу выполнила команда «Киберкринж», которая справилась с испытанием за 4 часа 20 минут. В качестве награды победителям партнер киберучений стадион «Фишт» предоставил выигравшей команде возможность включить на стадионе музыку, подсветку и запустить компьютерную игру на медиаэкранах.

«С большим интересом наблюдали, как участники проходят финальное испытание, идут по следу киберпреступников, останавливают атаку и реанимируют инфраструктуру стадиона “Фишт”. Мы рады, что наследие Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира по футболу в России FIFA 2018 используется для образования, развития талантливой молодежи и реализации проектов в сфере кибербезопасности», — поделился руководитель стадиона «Фишт» Вениамин Богомолов.

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Категория: Новости / Образование

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