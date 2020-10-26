Фестиваль Робофест-онлайн стартовал в 65 регионах 

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Фонд «Вольное Дело» объявляет о начале всероссийского технологического фестиваля РОБОФЕСТ.

Он пройдет в онлайн-режиме с 26 октября по 1 ноября, в нем примут участие 5 тысяч школьников и студентов из 4 стран и 65 российских регионов. В программе фестиваля — соревнования по 12 робототехническим направлениям, а также лекции и интервью ученых, инженеров и популяризаторов наук.

Робофест — это ежегодный комплекс соревнований по робототехнике. В нём участвуют школьники, студенты и молодые инженеры от 6 до 26 лет — победители многочисленных отборочных турниров со всей страны. В этом году соревнования проводятся дистанционно. Участники представляют свои проекты по видеосвязи, а затем выполняют задания, которые проверяются судьями на площадке фестиваля в Москве.

Соревнования проводятся по 12 направлениям, в числе которых — полеты дронов, лего-конструирование, заезды автомобилей-беспилотников, танцевальные турниры роботов-андроидов и состязания эко-роботов, собирающих и сортирующих мусор. Каждый год в турнирной сетке Робофеста появляются новые направления. В 2020 году это разработка алгоритма управления производственной ячейки на базе робота-манипулятора.

Программа фестиваля включает также лекции и интервью учёных, инженеров, предпринимателей, писателей, журналистов и популяризаторов наук. Гости интерактивной студии Робофеста расскажут, можно ли вооружить компьютер интуицией, смогут ли роботы писать книги (и интересно ли будет их читать), как технологии влияют на восприятие искусства, и оправдана ли технофобия современного общества.

В рамках фестиваля состоится также Робофест-квест — семидневное онлайн-соревнование с вопросами по физике, математике и логике, изобретательскими задачами и флешмоб-заданиями. По результатам конкурса, в котором примут участие 250 городов, будет определена российская столица инноваций и собрана команда лучших молодых инженеров страны. Победители будут объявлены 1 ноября.

Робофест – крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире технологических фестивалей для молодежи. Он объединяет участников от 6 до 26 лет, которые представляют на фестивале свои достижения в области научно-технического творчества. Первый Робофест состоялся в 2009 году. За одиннадцать лет фестиваль превратился в авторитетный научно-практический форум для юного поколения российских ученых и изобретателей. В нём приняли участие более ста тысяч школьников, каждый третий из которых впоследствии стал студентом МГУ, МГТУ им. Баумана, МИФИ и других ведущих технических вузов страны.

Фестиваль Робофест включен в перечень олимпиад и мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, интереса к инженерно-технической и изобретательской деятельности и пропаганду научных знаний. Робофест является ежегодным национальным мероприятием «Инженерной программы» фонда «Вольное Дело». Задача фестиваля — способствовать повышению престижа инженерных профессий и поддерживать талантливых молодых людей, помогая им развивать навыки практического решения инженерно-технических задач.

Источник: http://volnoe-delo.ru