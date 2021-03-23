Летний лагерь для современного ребенка: как выбрать и чему он научит?

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Сезон подготовки к летним сменам можно считать официально открытым.

Каким он будет с учетом эпидемиологических условий, и что представляет собой лагерь для современных детей и подростков? На эти вопросы в прямом эфире ответят эксперты проекта «Родительский университет: PRO-Родители» – создатели городских и выездных детских программ ГЕРОИ – Елена Журавлева и Сергей Гуров. Встреча состоится 25 марта в 18:00 в очно-заочном формате.

Лагерь для поколения зумеров – это уже не тот лагерь, к которому привыкли их родители, уверены организаторы современных программ. Во-первых, изменились запросы самих детей, во-вторых, появились новые возможности, позволяющие сделать летний отдых по-настоящему полезным и современным. На какие проблемы подростков и запросы их родителей ориентируются педагоги и психологи?

«Современный – не значит цифровой. Мы знаем как победить трех главных недругов современных детей – недостаточную физическую активность, погружение в виртуальную реальность и низкие навыки социального общения. Но одновременно с этим мы понимаем, что лагерь для подростка должен быть в первую очередь интересен ему. Ни один сознательный родитель не станет заставлять ребенка ехать туда, куда последнему не хочется. Самая продвинутая в представлении педагогов смена может превратиться в мониторинг социальных сетей с кровати кампуса, если ребенок настроен негативно», – комментирует Елена Журавлева, эксперт в сфере инновационных образовательных технологий и сооснователь проекта ГЕРОИ.

Выбор формата летнего отдыха для школьника – всегда непростая задача. С одной стороны, перегруженного учебой и виртуальной реальностью подростка хочется отправить на природу для «цифровой детоксикации». С другой – родители хотят быть уверены, что за время смены он получит полезные навыки и не растеряет приобретенное за и без того сложный год «дистанта».

«С подростками нужно говорить на их языке. Время, когда контент для детей директивно выбирали родители, прошло», – отмечает Сергей Гуров, создатель проекта ГЕРОИ и подросткового реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим», – «Подростки не всегда понимают, чего именно хотят, но точно видят свой путь в рамках чего-то героического, современного, активного, прогрессивного. Лагерь может быть и про гибкие навыки, и про квесты, и про предпринимательство, и про спорт, включая киберспорт. Время пользоваться возможностью привить детям ценности и передать полезную информацию в той среде, которую они сами для себя выбирают как максимально комфортную».

На встрече с экспертами, которая состоится по адресу Никитский бульвар 15/16, зрители смогут узнать не только про существующие программы выездных и городских лагерей, но и про организацию самих смен в условиях постковидной реальности. Встреча будет полезна не только родителям, но и педагогам-организаторам, методистам и вожатым, которые планируют запуск собственных смен.

В числе других актуальных вопросов встречи: выбор программы для ребенка в зависимости от возраста и интересов, сочетание интеллектуальной и физической нагрузки в летний период, работа с родителями, а также своевременная подготовка подростка к пребыванию в лагере.

Открытый лекторий организован проектом Родительский университет: PRO-родители ГК «Просвещение» и проектом ГЕРОИ при поддержке Фонда Яны Поплавской.