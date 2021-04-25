Школьники Краснодарского края вышли в финал международного конкурса «Мой первый бизнес»

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Завершены онлайн-полуфиналы международного конкурса «Мой первый бизнес» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». По итогам этапа в финал конкурса вышли 20 школьных и 17 студенческих проектных команд, в том числе 3 команды из Краснодарского края.

В течение шести дней онлайн-полуфиналов участники 150 школьных и студенческих команд со всей России и Казахстана представляли свои бизнес-проекты в различных сферах – от производства игрушек, экологичной посуды, необычной одежды до создания роботов, инновационных экоферм, онлайн-школ, дизайн- и медиастудий, и боролись за звание финалистов конкурса.

Ученики школы № 14 им. А.И. Покрышкина станицы Кавказская Кавказского района Марина Назаренко, Татьяна Неплюева и Артем Чаплыгин стали финалистами с социальным проектом психологической и информационной помощи подросткам, ставшим жертвами буллинга, «Свои среди чужих».

«Сейчас мы в процессе создания продукта - книги, которая включает в себя реальные истории людей, которые смогли справиться с травлей. Будущая книга будет включать в себя теоретическую составляющую, интервью с психологами, истории, а также чек-лист с советами для ребят, которые столкнулись с агрессией и прессингом. В рамках нашего проекта мы организовали неделю борьбы с буллингом в своих школах. В течение недели провели анкетирование, беседы с учащимися и мероприятия, организовали анонимную почту. Приняв участие в конкурсе «Мой первый бизнес» президентской платформы «Россия – страна возможностей», мы смогли понять, куда нам двигаться дальше и как придать нашу важную идею большей огласке», - рассказывает Марина Назаренко.

Ученица 11 класса школы № 24 г. Сочи Диана Пруидзе представила проект онлайн-школы для подростков по созданию компьютерных игр.

«Будущим участникам проекта «Мой первый бизнес» платформы «Россия – страна возможностей» я бы посоветовала не бояться участвовать, быть самим собой, пробиваться, не молчать и прислушиваться к экспертам», - говорит Диана.

Ученик гимназии №72 имени академика В.П. Глушко Краснодара Владислав Медведев вышел в финал с проектом по разработке комплексных IT-решений для предпринимателей.

«Мой проект направлен на создание IT-продуктов - сайтов, мобильных приложений, чат-ботов, баз данных и CRM-систем для малых и средних предпринимателей. За последний год наша линейка услуг была расширена, в команду добавился ещё один профессиональный разработчик, было реализовано 4 проекта. Один из самых ярких кейсов – создание онлайн-площадок для подготовки к ЕГЭ. В проекте «Мой первый бизнес» президентской платформы «Россия – страна возможностей» я участвую для того, чтобы получить обратную связь от профессионалов и понять, как улучшить мою задумку», - сообщил Владислав.

Финалистами конкурса стали 20 школьных и 17 студенческих команд из 21 региона России. Больше всего финалистов из Москвы (4 команды), Ростовской области (4 команды), Удмуртской Республики (3 команды), Краснодарского края (3 команды), Саратовской области (3 команды). Среди школьных инициатив в финал прошли 10 коммерческих и 10 социальных проектов, среди студенческих – 10 коммерческих и 7 социальных.

Среди экспертов конкурса ведущие специалисты в области предпринимательства и практикующие бизнесмены: преподаватель финансовых дисциплин РЭУ им. Плеханова Дмитрий Лукинский, эксперт-консультант всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодёжи, эксперт конкурса «Доброволец России», эксперт конкурса грантов мэра Москвы Светлана Астахова, предприниматель и креативный директор проекта «Школа дела» Кирилл Сиваковский и многие другие.

«Мы увидели много хорошо проработанных проектов. Причем студенты показали высокий уровень самостоятельной подготовки бизнес-идей, а у школьников более заметна командная работа, в том числе с педагогами. В этом сезоне конкурс допускает участие школьников вместе с учителями, и это правильное решение – проекты стали более качественными, продуманными, заточенными на результат», - рассказала Светлана Астахова.

Впереди участников ждет финал конкурса. На заключительном этапе ребята будут участвовать в питчинге своих идей и ответят на вопросы экспертов по своим проектам. Трансляция финала, в которой будут подведены итоги конкурса и объявлены имена победителей, пройдет 29 апреля в 14:00 в ВК-сообществе конкурса «Мой первый бизнес».

Международный конкурс «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Источник: Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей»