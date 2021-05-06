Владимир Синяговский: основным приоритетом кадетского образования является воспитание личности

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Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский продолжает активно работать в региональную неделю. Сегодня у него состоялась встреча с руководством Новороссийского кадетского казачьего корпуса и с кадетами.

В ходе встречи Владимир Синяговский обсудил вопросы духовно-нравственное воспитание детей. Затем все вместе встретились с курсантами пообщались с ними и посетили выставку «Моя будущая профессия», которая была организована для будущих абитуриентов и учащихся кадетского корпуса.

По итогам встречи, депутат напомнил о словах, которые были сказаны Президентом РФ Владимиром Путиным в ходе «Прямой линии» о кадетских корпусах: «Патриотизм — неотъемлемая суть нашего народа. В целях развития духовно-нравственного воспитания детей в России будут создаваться новые и развиваться существующие кадетские корпуса».

«В соответствии с данной концепцией мы продолжаем развивать наш кадетский корпус. Большую роль в этом играет непосредственное руководство Краснодарского края, курсантам уделяется постоянное внимание и помощь со стороны преподавателей», — сказал Владимир Синяговский.

Парламентарий также подчеркнул, что кадетские корпуса – это не только система образования, но и система воспитания.

«И сегодня приоритетами кадетского образование являются воспитание личности, насыщенной общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали, религии, традициями кадетских корпусов в них обучают и воспитывают патриотично настроенного, дисциплинированного и разносторонне развитого человека».