Школьное портфолио: что думают родители?

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60% наших сограждан, имеющих в семье детей школьного возраста, положительно относятся к идее создать федеральный цифровой сервис для хранения в электронном виде портфолио каждого школьника начиная с четвертого класса.

По мнению тех, у кого в семье есть школьники, среди достоинств этой идеи:

доступность портфолио в электронном виде (12%)

сохранность информации (11%)

портфолио не потеряется (10%)

наглядно видно, как дети учатся (9%)

портфолио пригодится при поступлении (6%).

83% родственников школьников положительно относятся к тому, что современные школьники могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за отдельные активности.

Источник: ВЦИОМ