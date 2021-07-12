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Школьное портфолио: что думают родители?
60% наших сограждан, имеющих в семье детей школьного возраста, положительно относятся к идее создать федеральный цифровой сервис для хранения в электронном виде портфолио каждого школьника начиная с четвертого класса.
По мнению тех, у кого в семье есть школьники, среди достоинств этой идеи:
доступность портфолио в электронном виде (12%)
сохранность информации (11%)
портфолио не потеряется (10%)
наглядно видно, как дети учатся (9%)
портфолио пригодится при поступлении (6%).
83% родственников школьников положительно относятся к тому, что современные школьники могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ за отдельные активности.
Источник: ВЦИОМ
Категория: Новости / Образование