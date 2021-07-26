В Летней школе управления примут участие директора школ из более 30 регионов России

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Уже 26 июля стартует ежегодная Летняя школа управления Академии «Просвещение», которая объединит директоров школ и экспертов со всей страны. В этом году участниками станут руководители всех уровней управления в сфере образования и педагоги более 30 регионов России.

Среди них наиболее активно подключаются представители Москвы, Московской и Новосибирской областей, Краснодарского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

В числе других регионов также примут участие директора школ из Ставропольского края, Удмуртской Республики, Самарской, Белгородской, Архангельской, Мурманской, Ростовской и Челябинской областей, Республики Татарстан, Пермского края.

Традиционно, участники соберутся на одной онлайн-площадке, чтобы обсудить изменения, которые ожидают школы в наступающем 2021-2022 году, а также реализацию программы воспитания в школах и психолого-педагогическую поддержку детей очно и онлайн. В ходе обучения педагоги будут участвовать в вебинарах, получать актуальную информацию и персональные рекомендации от экспертов, проходить тестирования.

Участники могут присоединиться к Летней школе, в том числе, и после 26 июля. 5 августа стартует второй поток обучения: «На пути к цифровой школе: цифровой контекст образования и новые управленческие решения». Принять участие и получить доступ к выбранным программам, записям вебинаров и дополнительным материалам можно до 13 августа.

В числе спикеров выступят ведущие специалисты в сфере образования, опытные педагоги и разработчики цифровых ресурсов, в том числе – Российской академии образования (РАО), Департамента образования и науки г.Москвы, Академии Минпросвещения России, НИУ ВШЭ, МПГУ, МГПУ, ГК «Просвещение» и др.

По итогам аттестации участники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца по выбранной программе. Организатор Летней школы управления – Академия «Просвещение».