Подготовку к учебному году и главные тенденции в образовании обсудят директора школ в рамках Летней школы управления

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26 июля стартует ежегодная Летняя школа управления Академии «Просвещение», которая объединит директоров школ и экспертов со всей страны. Традиционно, участники соберутся на одной онлайн-площадке, чтобы получить ответы на самые обсуждаемые вопросы в образовании: какие изменения ждут школы в наступающем 2021-2022 году?

Как обеспечить психолого-педагогическую поддержку для детей очно и онлайн? Что нужно для реализации программы воспитания в школах? С наступающим учебным. 26 июля стартует ежегодная Летняя школа управления для директоров школ Летняя школа управления проводится уже третий год по многочисленным запросам руководителей и педагогов, которые хотят поделится опытом и задать вопросы ведущим экспертам в образовании.

В числе спикеров выступят ведущие специалисты в сфере образования, опытные педагоги и разработчики цифровых ресурсов, в том числе – эксперты Российской академии образования (РАО), Департамента образования и науки г.Москвы, Академии Минпросвещения России, НИУ Высшая школа экономики, Московского педагогического государственного университета (МПГУ), ГК «Просвещение», Московского городского педагогического университета (МГПУ) и др.

Мероприятия будут поделены на два тематических трека:

? Школа на пороге нового учебного года: тенденции в сфере образования и ключевые направления работы – стартует 26 июля

? На пути к цифровой школе: цифровой контекст образования и новые управленческие решения – стартует 5 августа

Каждое из мероприятий охватит вопросы, с которыми чаще всего встречаются учителя и директора школ за последний учебный год: как наладить коммуникацию с родителями учеников в очном и цифровом форматах, какую поддержку могут получить школы с низкими образовательными результатами, из чего складывается кибергигиена подростка, какие психологические аспекты нужно учитывать в обучении и многое другое. Особое внимание участники уделят теме обновления в Национальном проекте «Образование» и ФГОСах.

21 июля в 13:00 пройдет открытый установочный вебинар , на котором организаторы раскроют подробности о мероприятиях Летней школы управления и помогут будущим участникам выбрать подходящие для них мероприятия (зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке https://edu.prosv.ru/letoedu_vebinar ).

«Готовность школы к новому учебному году – главная задача руководителя и его управленческой команды. От того, какие условия обучения в ней будут созданы, зависят будущие образовательные результаты. Летняя школа станет отличной возможностью сейчас, в преддверии нового учебного года, разобраться с вопросами, с которыми чаще всего встречаются руководители и педагоги в своей практике. В работе Летней школы примут участие ведущие эксперты в сфере образования, они помогут найти ответы на многие вопросы управления образованием», – отметила Надежда Кузнецова, к.п.н., доцент, руководитель Центра образовательных проектов Академии «Просвещение».

Организатор Летней школы управления – Академия «Просвещение» (входит в одноименную группу компаний).

Источник: ГК Просвещение