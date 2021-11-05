В медкабинете школы № 52 установлены новые окна

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В медицинском кабинете школы № 52 села Ачуево установлены новые окна.

Работа по демонтажу старых окон и установке современных пластиковых выполнена при поддержке администрации Славянского района, районного управления образования и депутата Госдумы Ивана Демченко.

— Теперь нам не страшны ни сильный ветер, ни мороз. Светлые, комфортные окна — настоящий подарок ко Дню народного единства! Благодарим всех за помощь, будьте здоровы и счастливы! — обращается педагогический коллектив школы № 52 к инициаторам и реализаторам благоустройства.

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Источник: https://zaryakubani.ru/news/blagoustrojstvo/100708-v-medkabinete-shkoly-52-ustanovleny-novye-okna/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D