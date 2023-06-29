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28 июня в первом чтении приняли законопроект «О трудовом воспитании».

Важнейшая инициатива, которую подготовили группой депутатов "Единой России" вместе с Ольгой Казаковой по поручению Председателя Думы Вячеслава Володина.

О чем законопроект?

Проблема. Сегодня запрещено привлекать школьников к труду. Родители спрашивают почему, ведь раньше (да и когда я учился) мы все участвовали в общественных инициативах, помогали в организации субботника, держали класс в чистоте.

Решение. Наш законопроект, в котором я также соавтор, возвращает эту практику и исключаем запрет на привлечение школьников к труду. Мы расширяем понятие «воспитание». Теперь оно будет направлено в том числе на развитие у учеников трудолюбия, ответственного отношения к труду и его результатам. Минпросвещения будет обязано расширить воспитательную программу, включив в него мероприятия и компоненты, связанные с получением навыков общественно полезного труда.

Отдельно отмечу, что законопроект включает в компетенцию школы также и "содействию в добровольческой деятельности". Сегодня почти 15 тысяч школ и 1,8 млн подростков участвуют в волонтерских проектах на ДОБРО.РФ. Но знаю, что такое не везде. Теперь развитие волонтерского движения будет важной составляющей любой школы.

Артем Метелев, депутат Госдумы

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Категория: Новости / Образование

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