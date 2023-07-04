Депутат Госдумы Иван Демченко: Приемная кампания в российские Вузы должна быть доступна для всех абитуриентов///

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Приемная кампании в Вузы России началась 20 июня.

Всего в этом году выделено 626 тысяч бюджетных мест, что на 2 тысячи больше по сравнению с предыдущим годом.

В том числе создано свыше 36 тысяч мест в Вузах новых территорий России.

Сейчас в нашей стране запущен сервис по электронной подаче документов «Поступление в Вузы онлайн». Это упрощает систему подачи документов в более 1 тысячи учебных заведений. Им уже воспользовалось 126 тысяч человек, которые подали более 400 тысяч заявлений.

С момента начала приемной кампании более 260 тысяч абитуриентов со всей страны подали документы. Сейчас это можно сделать следующими способами:

- Лично

- Почтовым отправлением

- Посредством информсистем вузов

- Через суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

«Образовательная система в России идет в ногу со временем. Электронный сервис позволяет за 5 минут подать документы в любые 5 Вузов нашей страны, что намного упрощает процесс особенно для жителей отдаленных от заведений населенных пунктов. Также отмечу, что в 2023 году на льготных условиях будут приниматься участники СВО и их дети. Это весомая мера поддержки для наших героев», — поделился с выпускниками школ округа депутат Госдумы Иван Демченко.