Депутат Госдумы Иван Демченко: получение знаний от опытных практиков - залог дальнейшей успешной работы!

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В ходе региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко обсудил в Темрюкском районе особенности развития аграрных предприятий.

- Важная составляющая - работа молодежи и практическое применение знаний, - акцентировал депутат.

В этом году агрофирма "Южная" приняла 45 студентов - агрономов и механизаторов из Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А. Тимирязева, Кубанского государственного аграрного университета и Лабинского аграрного техникума.

Сезон практики с мая по октябрь. Студентам предоставляется не только проживание и питание, но и оплата труда. За ребятами закрепляются кураторы. Студенты-агрономы работают помощниками бригадиров, механизаторы трудятся в Технопарке компании: выполняют работы по обслуживанию и ремонту техники агрофирмы.

По результатам прошлых лет 9 человек, прошедших производственную практику, вернулись в агрофирму уже в качестве специалистов.