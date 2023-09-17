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В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко  регулярно общается с земляками

Много вопросов задают о мерах поддержки различным категориям граждан. Иван Иванович дает разъяснения лично, также информацию предоставляют и помощники в общественных приемных округа.

 

Очередным хорошим поводом для общения с земляками - начало нового учебного года.

Подарки для первоклассников депутат передал в многодетные семьи Абинского района.

В портфелях для школьников: тетради, альбомы, карандаши и другие канцелярские принадлежности, которые необходимы с первых дней.

Многие ребята делились своими планами: хорошо учиться,  ходить на танцы, спорт, и даже играть в театральной студии. Материально-техническая база учреждений образований сегодня позволяет прямо в школе заниматься в разнообразных кружках и секциях.

Иван Иванович выразил уверенность, что ребята добьются успехов как в учебе, так и в увлечениях спортом и творчеством.

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Категория: Новости / Образование

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