В рамках региональной недели депутат Госдумы Иван Демченко  регулярно общается с земляками

/Образование/

Много вопросов задают о мерах поддержки различным категориям граждан. Иван Иванович дает разъяснения лично, также информацию предоставляют и помощники в общественных приемных округа.

Очередным хорошим поводом для общения с земляками - начало нового учебного года.

Подарки для первоклассников депутат передал в многодетные семьи Абинского района.

В портфелях для школьников: тетради, альбомы, карандаши и другие канцелярские принадлежности, которые необходимы с первых дней.

Многие ребята делились своими планами: хорошо учиться, ходить на танцы, спорт, и даже играть в театральной студии. Материально-техническая база учреждений образований сегодня позволяет прямо в школе заниматься в разнообразных кружках и секциях.

Иван Иванович выразил уверенность, что ребята добьются успехов как в учебе, так и в увлечениях спортом и творчеством.