Новороссийские дороги стали чуточку безопасней... Особенно для детей

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1 сентября 2016 года на территории г. Новороссийска начал свою работу координационный центр по пропаганде безопасности дорожного движения, созданный на базе Новороссийского Дворца творчества.

Опытные педагоги центра, сотрудники ОГИБДД и Управления образования города, помогают преподавателям образовательных учреждений и самим юным участникам дорожного движения организовать работу отрядов юных инспекторов движения.

Накануне Нового года были подведены первые итоги. Награждены учащиеся и школы, занявшие призовые места в городском конкурсе тематических рисунков, а также активные помощники сотрудников ГИБДД, которые занимаются профилактической работой в школах города. Получили поздравления и учащиеся школы № 14 поселка Верхнебаканского, принимавшие участие в краевом конкурсе юных участников движения «Безопасное колесо- 2016».

В ходе проведения мероприятия, свои выступления показали творческие коллективы школ, а также самые маленькие воспитанники Дворца творчества. Инспекторами ГИБДД проведена беседа о соблюдении Правил дорожного движения, даны советы по использованию световозвращающих элементов в темное время суток. Проводимая викторина, не оставила равнодушными даже взрослых, которые с желанием помогали детям отвечать на вопросы.

Только общими усилиями и взаимным уважением к друг другу дороги г.Новороссийска будут безопасными, к такому выводу пришли все участники мероприятия.

Источник: Пресс-служба отдела ГИБДД Управления МВД России по г. Новороссийск