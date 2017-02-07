ЕГЭ в этом году будут сдавать около 22 тыс. кубанцев

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Заявление на ЕГЭ в этом году подали около 22 тыс. жителей Краснодарского края.

Регистрация завершилась 1 февраля. В сравнении с 2016 годом общее количество сдающих экзамены осталось примерно тем же, однако изменился выбор предметов.

Количество сдающих ЕГЭ по математике профильного уровня уменьшилось на 1,5 тыс. человек, по обществознанию — на 708 человек, по физике — на 206 человек.

При этом выросло количество учеников, выбравших историю, биологию, химию, географию, информатику и информационно-компьютерные технологии. Значительный рост отмечается в выборе английского языка — на 244 человека и литературы — на 341 человека, сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Досрочный этап ЕГЭ пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной — с 29 мая по 1 июля.

Источник: kuban24.tv