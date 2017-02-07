В гимназии №20 Новороссийска начался месячник по военно-патриотическому воспитанию

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В МБОУ гимназии № 20 с 23.01.17 начался месячник по военно-патриотическому воспитанию. Были проведены тематические уроки, беседы в сопровождении слайдовых презентаций, конкурс рисунков «Святое дело – Родине служить».

В рамках военно-патриотич еского месячника учащиеся 5 классов совместно с классными руководителями посетили памятные места боевой славы г. Новороссийска. Объектом экскурсии был Мемориальный комплекс «Площадь героев», который включает в себя: Вечный огонь, обелиск в честь 20-й годовщины освобождения Новороссийска от Белой гвардии, памятники на могилах героев освобождения Новороссийска от немецко-фашистск их захватчиков Ц.Л. Куникова и Н.И. Сипягина, братскую могилу участников боев за освобождение города, аллею дружбы городов-побратимов Новороссийска. Гимназистам было интересно воочию увидеть памятники, и послушать рассказ классного руководителя Васильеву Ольгу Алексеевну об истории их создания.

Экскурсия расширила знания по истории Кубани и России, подарила огромное количество незабываемых моментов. Ребятам очень понравилась увлекательная прогулка. Все без исключения остались довольны.

Источник: МБОУ гимназия №20 г. Новороссийск