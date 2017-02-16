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Новороссийск. В ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова состоялся IT-фестиваль, приуроченный к дню программиста, главными организаторами которого стали преподаватели и курсанты кафедры Информационные системы и технологии.

Мероприятие состоялось на базе Университета в формате выставки, которая собрала все лучшие изобретения членов кафедры, курсантов и представителей других учебных заведений. Оценить новые гаджеты и программы для компьютеров и мобильных телефонов пришли гости со всего Новороссийска.

Робот-вездеход, система динамического позиционирования судна, тренажер управления судном при помощи технологий дополненной реальности, беспилотный летательный аппарат – все это и многое другое посетители выставки смогли увидеть и протестировать на себе, а также узнать процесс создания и все преимущества представленных образцов и систем у их конструкторов.

После выставки состоялось общее собрание, на котором Лопатин М.С., начальник кафедры ИСИТ, подвел итоги фестиваля, обозначил будущие цели и задачи для участников фестиваля и поздравил всех с профессиональным праздником.