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/Образование/

Сочинским школьникам за уборку улиц подарят iPhone7

В Сочи самым активным участникам Всероссийский субботника, который пройдет 22 апреля, пообещали вручить ценные подарки.

«Главный приз акции — iPhone7. Во время субботника нужно сделать креативное селфи или фото, отражающее семейное участие в наведении порядка и выложить снимок в instagram с хештегом #чистыйадлер. Победителя определят из 20 участников, набравших наибольшее количество лайков», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Предусмотрены и другие подарки для тех, кто проявит заботу о родном городе.

По итогам Всекубанского субботника в Сочи было собрано свыше 200 тонн бытового мусора, автомобильных шин, а также ликвидировано 38 стихийных свалок на придомовых территориях.

Источник: Юга.ру

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Категория: Новости / Образование

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