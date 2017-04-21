Сочинским школьникам за уборку улиц подарят iPhone7

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В Сочи самым активным участникам Всероссийский субботника, который пройдет 22 апреля, пообещали вручить ценные подарки.

«Главный приз акции — iPhone7. Во время субботника нужно сделать креативное селфи или фото, отражающее семейное участие в наведении порядка и выложить снимок в instagram с хештегом #чистыйадлер. Победителя определят из 20 участников, набравших наибольшее количество лайков», — рассказали в пресс-службе мэрии Сочи.

Предусмотрены и другие подарки для тех, кто проявит заботу о родном городе.

По итогам Всекубанского субботника в Сочи было собрано свыше 200 тонн бытового мусора, автомобильных шин, а также ликвидировано 38 стихийных свалок на придомовых территориях.

Источник: Юга.ру