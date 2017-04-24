Транспортные полицейские Новороссийска рассказали школьникам о вреде наркотиков и предложили принять участие в выставке творческих работ

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Новороссийского ЛО МВД России на транспорте провели с учащимися подшефной школы профилактическую беседу о вреде наркотиков. Особое внимание стражи порядка на транспорте уделили негативным последствиям употребления таких опасных синтетических смесей, как спайс.

Мероприятие было организовано в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России». Наглядным материалом для детей стал документальный фильм, демонстрирующий пагубные последствия употребления наркотиков. Транспортные полицейские также обратили внимание собравшихся на ответственность, которая грозит за распространение наркотиков. Лепту в профилактическое мероприятие внесли сотрудники управлений образования и здравоохранения, а также городского СПИД-центра.

По словам старшего инспектора ГПДН Новороссийского ЛО МВД России на транспорте майора полиции Светланы Белоус, судя по вопросам школьников, беседа их заинтересовала, а значит, уже принесла свои плоды. Это значит, что подростки осознают такую проблему современного общества, как наркомания.

В завершении мероприятия учащимся предложили нарисовать рисунки на тему здорового образа жизни, которые в дальнейшем пополнят школьную выставку творческих работ. Стражи порядка уверенны, такие встречи формируют у подрастающего поколения правовую культуру, а также помогают уберечь их от необдуманных поступков.

Источник: Пресс-служба Новороссийского ЛО МВД России на транспорте