Прокуратура Кущевского района защитила права студентов медицинского колледжа

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Прокуратурой Кущевского района проведена проверка исполнения законодательства об образовании.

Установлено, что в государственном бюджетном учреждении «Кущевский медицинский колледж» действуют нормативные акты, которые включали несоответствующие закону нормы о возможности отчисления студентов за однократное грубое нарушение Правил внутреннего распорядка.

Кроме того, акты не содержали требования: учета причин совершенного проступка при наложении дисциплинарного взыскания, предыдущего поведения обучающегося, его психофизическое и эмоциональное состояние, мнение советов обучающихся и родителей.

Также в актах колледжа не было установлено, что: дисциплинарное взыскание не применяется к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости); не допускается применение взыскания к обучающимся во время каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, что также является нарушением норм действующего законодательства.

По выявленным фактам прокуратурой района на противоречащие закону локальные правовые акты колледжа принесено три протеста, по результатам рассмотрения которых акты приведены в соответствие с нормами закона.

Работа в данном направлении продолжается.

Источник: Прокуратура Краснодарского края