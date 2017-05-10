В Краснодаре подведут итоги Краевой Олимпиады для школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани»

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12 мая 2017 года в Краснодарском филиале Финансового университета при Правительстве Российской Федерации состоится финальный этап Краевой Олимпиады для школьников «Молодые менеджеры и предприниматели Кубани». Олимпиада проводится в Краснодарском крае в третий раз по инициативе краевого министерства экономики, министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края и Финансового университета при Правительстве РФ. По итогам первого заочного этапа для участия в финале было отобрано 50 работ школьников из 30 муниципальных образований Краснодарского края.

В течение дня авторы будут презентовать и защищать свои проекты. Их оценят министр экономики Краснодарского края Александр Руппель, министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди, руководство и преподаватели Финуниверситета, руководители ведущих предприятий края, бизнесмены, представители муниципалитетов края.

Целью проведения Олимпиады является - выявление у школьников творческих способностей и интереса к предпринимательской деятельности и управлению; создание необходимых условий для поддержки талантливой молодежи; развитие научно-исследовательских способностей учеников и проведение профориентационной работы с учащимися старших классов.

В этом году в рамках Олимпиады по инициативе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края проводится Региональный конкурс по маркетингу и брендингу курортных территорий Краснодарского края.

Перед участниками Олимпиады с мастер-классами выступят руководители органов исполнительной власти, ведущих предприятий региона и представители научного сообщества Краснодарского края.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края