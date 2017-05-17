Загадочные существа и где они обитают. Происхождение и эволюция змей

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Один из важных вопросов в теории эволюции - процесс, в результате которого появились первые существа, относящиеся к классу Пресмыкающиеся (лат. Reptilia). Эти представители царства животных проделали огромный путь в своем эволюционном развитии. Они были первыми позвоночными, избравшими поверхность земли в качестве среды своего обитания.

Особенный интерес представляют змеи, как наиболее распространенные представители класса "пресмыкающиеся". Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды, что обусловило их огромное видовое разнообразие. Они могут быть совершенно безопасными или представлять смертельную опасность для человека. Они живут рядом с человеком, и уже давно стали частью нашей культуры, присутствуя в мифологии, литературе, кино.

Приглашаем вас посетить увлекательную лекцию о происхождении и эволюции змей. В ходе выступления будут затронуты и опровергнуты самые распространенные заблуждения о змеях. Что слышат змеи? Как они охотятся и чем питаются? Насколько они опасны для нас? Как отличить безвредную змею от ядовитой? И правда ли, что рептилоиды произошли от Кавказской гадюки? На эти и многие другие вопросы вы обязательно получите исчерпывающий ответ, посетив ночной лекторий.

Спикер: Чушкин Андрей Эдуардович (Краснодар) - старший научный сотрудник лаборатории полевых исследований историко-археологического музея имени Фелицина.