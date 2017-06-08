Минпромторг России проводит в Новороссийске выездную стажировку

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Это третье мероприятие по программе «Федеральная практика», которое проводит Минпромторг России для региональных органов исполнительной власти, институтов развития, промышленных предприятий, экспертного и бизнес сообщества, а также других заинтересованных организаций из регионов Южного федерального округа.

Более 100 участников стажировки получат возможность прямого общения, как с представителями Министерства промышленности и торговли России, так и между собой.

"Новороссийск – лидер промышленного производства Кубани, здесь реализуется много инвестиционных программ и, соответственно, возникает много вопросов, которые требуют ответов. А практическая стажировка – лучшая площадка для получения этих ответов", - сказал заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов.

Программой двухдневной стажировки предусмотрено рассмотрение актуальных вопросов реализации доступных инструментов поддержки развития промышленности и торговли, а также более детальное рассмотрение ряда приоритетных для регионов ЮФО отраслевых направлений через тематические сессии.

Директор Департамента региональной промышленной политики Алексей Беспрозванных отметил, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению устойчивого эффективного взаимодействия Минпромторга России с субъектами Российской Федерации по обеспечению положительной динамики в секторах промышленности и торговли регионов, решению первоочередных проблем развития индустрии территорий.

- Потребность проведения подобных стажировок инициирована предприятиями на местах, которые просили об этом федеральный округ, - отметил А. Беспрозванных. – Хочу отметить, что в Новороссийске мероприятие подготовлено на высоком уровне, а состав участников позволит дать максимальное количество ответов на волнующие вопросы. То, что не получится сделать в рамках стажировки, мы обязательно дадим ответы, позже.

Вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов рассказал присутствующим об итогах работы и перспективах развития Краснодарского края и предоставил слово главе муниципального образования город-герой Новороссийск Игорю Дяченко.

- Новороссийск сегодня активно развивает не только промышленность, но и туризм, жилищное строительство и другие направления. Инвестиционный климат, сложившийся на Краснодарском крае, помогает в этой работе, - сказал Дяченко.

В первый день мероприятия прошло рабочее совещание с руководителями предприятий регионов, а также группа участников посетила Новороссийский морской торговый порт.

Источник: пресс-служба администрации г. Новороссийск