К новому учебному году готовы!

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На подготовку геленджикских школ к новому учебному году было выделено более 18 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов. За счет этих средств в 12 общеобразовательных учреждениях были проведены различные строительные работы: где-то заменили кровлю или напольное покрытие, где-то отремонтировали систему отопления и другое.

Ряд образовательных учреждений накануне посетил глава муниципалитета Виктор Хрестин.

В школе №2 завершается капитальный ремонт столовой, но уже сейчас видно, что она стала гораздо комфортнее и современнее. Директор школы уверена, что теперь школьники будут еще с большим удовольствием завтракать и обедать.

Обходя территорию, Виктор Хрестин дал поручение в ближайшие дни заасфальтировать часть школьного двора.

Также глава курорта посетил школу №8. Там отремонтировали спортивный зал. Теперь учащиеся будут заниматься физкультурой и спортом в более комфортных условиях.

Стоит добавить, что в Геленджике продолжается реализация программы по формированию доступной среды, в рамках которой во время летних каникул были проведены все необходимые работы в 3 детских садах муниципалитета и школе №3. Таким образом, на сегодняшний день из 16 школ Геленджика 7 имеют паспорта доступности школ. В целом все школы муниципалитета прошли специальные проверки и готовы к новому учебному году.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик