Президентская библиотека представляет выставку, посвящённую юбилеям Ленинградской и Вологодской областей

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4 сентября 2017 года в 14:00 в Президентской библиотеке состоится торжественное открытие выставки, посвящённой сразу двум важным событиям в истории Северо-Западного региона России – 90-летию Ленинградской и 80-летию Вологодской областей.

Сегодня Ленинградская и Вологодская области – соседи, наряду с другими регионами входящими в Северо-Западный Федеральный округ. Между тем, несмотря на формальное объединение в рамках одного округа в 2000-м году, большинство из областей столетиями складывались в определенное территориальное, экономическое и политическое единство. Посетители выставки узнают, как развивались территории современных Вологодской и Ленинградской областей с древности до наших дней, также экспозиция расскажет о ключевых событиях в их истории.

Среди экспонатов представлены, в частности, копии архивных документов, таких как письмо Екатерины II Вологодскому епископу Иринею об открытии губернского правления в Вологодском наместничестве и обращение С. М. Кирова к организациям Ленинградской области. Также посетители выставки смогут ознакомиться с материалами времен Великой Отечественной войны, которые рассказывают о работе специальных поездов, эвакуировавших из блокадного Ленинграда и Ленинградской области в Вологодскую область тысячи человек; с документами, касающимися деятельности вологодского партизанского отряда «За Родину!». В экспозиции представлены фотоальбомы, посвящённые известным региональным архитектурным памятникам: Кирилло-Белозерскому монастырю, крепости в Старой Ладоге и другим, а также отдельные фотографии: от знаменитых цветных снимков С. М. Прокудина-Горского, сделанных в начале ХХ века в районах, сегодня входящих в состав Ленинградской и Вологодской областей, до работ современных авторов.

Партнёрами выставки выступили ведущие учреждения культуры Вологодской и Ленинградской областей: Государственный архив Вологодской области, Вологодский областной архив новейшей и политической истории, Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Музей металлургической промышленности ПАО «Северсталь» в Череповце, Вологодская универсальная областная научная библиотека, Ленинградский областной архив в г. Выборге, Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга, Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, Научная библиотека Санкт-Петербургского государственного университета, Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова, Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского.

Источник: Президентская библиотека