Редкие исторические документы и исследования о Бородинском сражении представили в Президентской библиотеке

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В преддверии 205-й годовщины Бородинского сражения, которая отмечается 26 августа (7 сентября) 1812 года, в Президентской библиотеке представили документы и материалы, посвящённые одному из самых значимых сражений Отечественной войны 1812 года.

В вебинаре «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» приняли участиеспециалисты центров удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.

На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширнойколлекцией, посвящённой событиям 1812 года. В подборку вошли исследования, официальные и архивные документы, картографические, изобразительные и мультимедийные материалы. Среди последних стоит отметить видеоэкскурсию «Славный год войны народной», подготовленнуюПрезидентской библиотекой к 200-летию победы в войне с Наполеоном.Видеолекция просветительского проекта «Знание о России» «Наполеон и Александр I» кандидата исторических наук, доцента исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова рассказывает о причинах, подтолкнувших два государства к военному конфликту.

Среди представленных в коллекции редких документов – проект письма Александра I Наполеону I о российской политике по отношению к Франции, который был составлен в мае 1812 г. Российский император писал: «Мои чувства, так же как и моя политика, остались неизменными, и я ничего так не хочу, как избежать войны между нами…». Продолжение темы отношений императора Александра I и Наполеона можно найти в иллюстрированном сборнике 1912 года «Отечественная война и её причины и следствия». Материал, дополненный портретами главных участников сражений, повествует о положении России и Франции до столкновения, о внешней политике России до 1812 года, русской армии и её военачальниках перед войной. На портале доступно также письмо Александра I Наполеону I в связи с вступлением французских войск в пределы России. «Если в намерения вашего величества не входит проливать кровь наших народов<…> и если Вы согласны вывести свои войска с русской территории, я буду считать, что всё происшедшее не имело места и достижение договорённости между нами будет ещё возможно<…> От вашего величества зависит избавить человечество от бедствий новой войны», – пытается остановить Наполеона Александр.

Сражение при Бородино считается генеральным сражением кампании 1812 года. Одно из подробных описаний битвы было составлено генерал-лейтенантом бароном Карлом Толем из рапортов корпусных командиров российской армии, официальных документов неприятеля, перехваченных во время преследования французской армии в 1812 году, и иностранных описаний, изданных по окончании войны. Эти данные можно найти в книге 1839 года «Описание битвы при селе Бородине, 24-го и 26-го августа 1812-го года».

Провал дальнейших военных операций и отступление из Москвы превратились для французов в подлинное бегство, которое завершилось при реке Березине. В электронном фонде Президентской библиотеки хранится книга 1833 года«Критическое положение Наполеона при переправе французской армии чрез Березину в 1812 году». Она написана очевидцем – офицером, который был в русской армии во время этого события, и дополнена картами и замечаниями. Документальным подтверждением разгрома французского войска является черновик письма командующего 3-й Западной армией П. В. Чичагова правителю Сербии Кара-Георгию об успехах русской армии и поражении французских войск при Березине 10/22 декабря 1812 г.

Особое место в коллекции занимают изобразительные материалы. Это не толькофотографии памятных мест и монументов, сделанных в XIX–ХХI веках, но и цифровые копии портретов героев войны из знаменитой Военной галереи 1812 года,предоставленные Государственным Эрмитажем.

Уникальные материалы из коллекции «Отечественная война 1812 года» – часть электронного фонда Президентской библиотеки, который насчитывает более 550 тыс. единиц хранения. Возможность ознакомиться с ними сегодня есть у каждого жителя России: на данный момент на территории нашей страны открыто более 380 удалённых читальных залов во всех 85 субъектах Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки