В школах Геленджика прозвенели первые звонки

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В этом году в 16 школах муниципалитета за парты сели более 12 тысяч учеников, среди них - 1117 выпускников 9-х классов и 456 одиннадцатиклассников. Для более 1300 мальчишек и девчонок этот учебный год станет первым в их школьной жизни.

В честь Дня знаний в каждой школе Большого Геленджика прошли торжественные линейки. Почетными гостями на них стали ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации, депутаты городской Думы.

Учащихся школы №12 имени Маршала Жукова с началом учебного года поздравил глава муниципалитета Виктор Хрестин. Он пожелал ребятам успехов в учебе, а педагогам - высоких профессиональных достижений и реализации творческих замыслов.

- Наступил добрый праздник – 1 сентября. Для кого-то из вас он первый, для кого-то последний, а для кого-то очередной. Но, однозначно, для каждого этот День открывает двери в мир новых возможностей. Особые поздравления в этот день первоклассникам. Желаю вам интересной школьной жизни и неиссякаемого стремления к знаниям, - добавил глава города.

После завершения линеек во всех школах муниципалитета прошел единый Всекубанский классный час «Краснодарскому краю - 80 лет: история и современность», на котором школьникам рассказали о новых страницах истории родного края, выдающихся кубанских деятелях и значимых достижениях современности.