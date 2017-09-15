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В Геленджике к 80-летию края приурочили молодежную акцию

Школьники и студенты выстроились в форме числа 80 и выпустили в небо воздушные шары.

Молодежный флешмоб прошел на площади им. Погодина города-курорта. В нем приняли участие более 150 человек, которые образовали число 80, ведь именно столько лет сегодня исполнилось Краснодарскому краю.

- Мы любим наш родной край и гордимся его многолетней историей, поэтому с удовольствием приняли участие в этом флешмобе. Мы желаем Краснодарскому краю только процветания, новых открытий и рекордов,  – сказали участники акции. Также участники флешмоба развернули на площади 20-метровый флаг Кубани.

Кроме того, в День рождения региона в Геленджике прошла молодежная квест-игра и легкоатлетический забег.

        

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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