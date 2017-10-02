В Кембриджском университете решили отказаться от рукописных ответов

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В Кембриджском университете впервые за 800 лет хотят отказаться от письменных экзаменов. Почерк у студентов так ухудшился, что принято решение перейти на печатный формат экзаменов, на ноутбуках. Ранее похожие попытки предпринимались только в качестве эксперимента. Информационные технологии побеждают, заявила в эфире радио Sputnik кандидат филологических наук, ведущая передачи «Русский устный» на радио Sputnik Юлия Сафонова.

«Бояться этого не надо. Быстро печатать на клавиатуре - это тоже навык. И это тоже заставляет работать голову. Поверьте, раньше машинистками были не все, и не все умели быстро печатать. Но я не думаю, чтобы Кембридж пошел на это окончательно. Скорее всего, будет принято какое-то компромиссное решение. Хочется, конечно, чтобы мы держали ручку в руках и умели писать если не пером, то любым приспособлением для письма. Я не думаю, что это упрощает процесс обучения. Надо посмотреть на все происходящее с другой точки зрения. На это уже давно посмотрели в Европе. Например, в Скандинавских странах уже года 3 стоит вопрос, чтобы не учить детей каллиграфии, а чтобы дети сразу учились писать на клавиатуре. Хотели это ввести, но не ввели, потому что, развитие пальцев, развитие тактильных движений связано с развитием мозга. Поэтому, упрощение происходит с точки зрения умственной деятельности. В каллиграфии есть и эстетический момент. Когда ты своей рукой можешь написать то, что доставляет эстетическое удовольствие. Это никакая клавиатура не позволит. Хотя шрифт и можно выбирать. Вкус воспитывается, в том числе и каллиграфией". Каллиграфия никак не связана с грамотностью. Человек может красиво писать и быть абсолютно безграмотным. Из литературы XIX века мы знаем. Все, кто умел красиво переписывать, необязательно были грамотными. Каллиграфия учит нажимать, чувствовать в руке маленькое

перо. Заметьте, что японцы, технологическое развитие которых стоит впереди планеты всей, они ведь не отказываются от письма. Учить детей писать иероглифы - это целый процесс. Так же, как обучение игре на скрипке, которое обязательно для детей с 3-х до 5-и лет там», - рассказала эксперт.