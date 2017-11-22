На Сырьевой форум в Санкт-Петербург прибудет министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль

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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль и вице-премьер Правительства России Аркадий Дворкович примут участие в Х конференции Российско-Германского сырьевого форума. Она пройдёт 29-30 ноября на площадке Санкт-Петербургского Горного университета.

Основной темой конференции нынешнего года станет «Сотрудничество в сырьевой сфере на основе открытости и доверия как ключевой элемент устойчивости российско-германских отношений». В рамках пленарного заседания и панельных дискуссий делегаты обсудят вопросы расширения взаимодействия межу высшими школами двух стран, совместные научно-исследовательские и бизнес-проекты.

Особое место среди них, безусловно, занимает газопровод «Северный поток – 2», строительству которого препятствует ряд стран Евросоюза и Брюссель. В то же время представители Германии и Австрии считают этот проект сугубо экономическим и настаивают на необходимости его завершения. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль, выступая на предыдущей конференции Российско-Германского сырьевого форума, которая состоялась в Дюссельдорфе, в частности, завил:

«У нас есть проекты, такие как Nord Stream 2, которые реализуются в наших общих интересах. Они важны для экономического развития России, Германии и всей Европы. Отношения между Германией и Россией могут и должны снова стать лучше. Мы заинтересованы в отношениях с Россией как с надежным партнером, кроме того, мы нуждаемся в сотрудничестве с Россией, чтобы урегулировать целый ряд конфликтов».

Дискуссии в рамках конференции также будут посвящены высокотехнологичному использованию традиционных энергоресурсов, защите окружающей среды, технологиям разработки низкорентабельных рудных месторождений, дигитализации производства, науки и образования.

Своё участие в работе форума уже подтвердили премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих, министр экономики, энергетики и технологий Баварии Ильзе Айгнер, руководители ряда федеральных ведомств, сырьевых компаний, высших учебных заведений ФРГ. Россию будет представлять не менее внушительная делегация - элита отечественного бизнеса и науки, представители исполнительной и законодательной ветвей власти.

Среди них – заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов, председатель Комитета по энергетике Государственной Думы РФ Павел Завальный, ректор Горного университета Владимир Литвиненко, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, губернаторы Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, Югры Наталья Комарова, Мурманской области Марина Ковтун.

Форум давно заработал репутацию одной из наиболее привлекательных площадок для взаимовыгодной кооперации на региональном уровне. Ранее здесь были подписаны соглашения между Правительством Камчатского края и компаниейSiemens, Фрайбергской горной академией и Омской областью, Санкт-Петербургским Горным университетом и Баварским химическим кластером. В нынешнем году сотрудничество между регионами России и Германии также станет одной из наиболее актуальных тем для обсуждения.

Источник: Пресс-служба Горного университета