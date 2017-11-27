В Москве в 14-й раз вручили Премию Рунета

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В Москве состоялась XIV церемония вручения главной интернет-награды России - Премии Рунета. В торжественной церемонии награждения победителей принял участие статс-секретарь – заместитель Министра образования и науки Российской Федерации П.С. Зенькович.

Статс-секретарь – заместитель Министра вручил награды лауреатам номинации «Наука и образование», победителями в которой стали проекты «Лекторий МФТИ», «Русская википедия», «Московская электронная школа».

– Интернет – это потрясающий инструмент, очень действенный для образования. Благодаря таким технологиям и образовательным проектам в нашей стране молодые люди, которые живут на огромной территории, могут получить равные возможности доступа к самому ценному, что есть в 21 веке – к знаниям. И очень бы хотелось, чтобы интернет развивался, чтобы мы видели больше лауреатов, потому что благодаря им мы добиваемся нашей самой главной цели – единого образовательного пространства. Именно оно поможет детям от Камчатки до Калининграда, от Севера до южных регионов иметь равные возможности, равный доступ к образованию – это очень важно, – сказал П.С. Зенькович, поздравляя лауреатов.

В 2017 году Премию Рунета присудили в 6 основных номинациях: «Технологии и инновации», «Экономика, бизнес и инвестиции», «Культура, СМИ и массовые коммуникации», «Государство и общество», «Здоровье и досуг», «Наука и образование» и в 4-х специальных номинациях: «Экология и окружающая среда», «Информационная безопасность», «Мобильное приложение», «Диджитал года».

Также премии получили лучшие проекты, которые приняли участие во всероссийской онлайн-акции «Народное голосование» в рамках Премии Рунета-2017.

Помимо лауреатов в основных и специальных номинациях в рамках Премии Рунета в 2017 году впервые были определены компании и проекты, задающие тренды по 10 технологическим, бизнес- и инновационным направлениям, которые, по мнению экспертов Премии Рунета, определят развитие цифрового мира в 2018 году.

Источник: Пресс-служба Минобрнауки России