Владимир Путин вручил паспорта молодым россиянам

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Владимир Путин в торжественной обстановке в Кремле вручил паспорта юным гражданам России – победителям и лауреатам конкурсов, олимпиад, творческих и спортивных соревнований, отличникам учёбы, детям, совершившим героический поступок, победителям всероссийского конкурса «Мы – граждане России!».

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» по вручению паспортов школьникам в торжественной обстановке организована общественной организацией «Российское движение школьников» совместно с общественной организацией «Российский союз молодёжи».

После вручения паспортов Президент показал участникам церемонии свой рабочий кабинет.

Обращаясь к молодым людям Президент сказал:

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Вы знаете, что сегодня у нас день особенный. Сегодня праздничный день, он называется День России, посвящен нашей стране. Ну, а что такое страна? Это люди, это граждане страны. И гражданами страны все мы становимся с рождения. Это, естественно, в соответствии с нашим законом, с практикой и с традицией, а вот паспорта получают к 14 годам.

Вы к 14 годам уже многого сумели добиться, многое сумели сделать. И некоторые из вас, я думаю, сейчас тоже об этом здесь будет сказано, проявили даже лучшие человеческие качества – смелость, можно сказать, даже самопожертвование, имею в виду тех из вас, кто не побоялся протянуть руку в очень сложной ситуации другому человеку, фактически спас жизнь.

И что самое главное, что самое важное – это то, что, имея в виду такие хорошие задатки, такие качества, у вас есть все возможности добиться в жизни ярких, серьезных, больших результатов. Сегодня, в День России, – наверное, видели, средства массовой информации показывают, – здесь, в Кремле, вручались премии России нашим выдающимся гражданам за те достижения, которых они добились, на протяжении многих лет работая каждый в своей узкой области. У каждого из вас после того, как вы выберите свой путь, будет тоже такая возможность.

Я на это очень рассчитываю, и хочу пожелать вам удачи, потому что, добиваясь личного результата, мы, конечно, все, и вы в том числе в будущем, будете вносить очень существенный, серьезный, нужный стране вклад в ее развитие, в поддержание ее величия, в ее будущее. Вы таким будущим для нас являетесь, потому что скоро вам и вашим сверстникам – это вещь понятная – так или иначе придется определять судьбу России.

Я вас поздравляю с получением очень важного документа, паспорта, и желаю вам всего самого хорошего.

Источник: президент.рф