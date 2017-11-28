Четыре преподавателя из Новороссийска стали победителями Всероссийского конкурса методических разработок

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Конкурс был объявлен Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ.

Победителями стали преподаватели Олеся Викторовна Балабанова, Татьяна Владимировна Дубровская, Олеся Викторовна Глуменко и заместитель директора колледжа по учебно-методической работе Эмилия Михайловна Ребрина, которые приняли участие в конкурсе по теме: «Методическое сопровождение организации и проведениярегиональных и национального чемпионатов World Skills Russia по компетенции «Сантехника и отопление».

Основная идея работы наших преподавателей направлена на обобщение опыта по организации и проведению чемпионатов World Skills на различных уровнях и направленных на повышение статуса профессионального образования и развитие стандартов профессиональной подготовки и квалификации, а также на мотивацию молодых людей к конкуренции и личной самореализации в плане профессиональной подготовки.

В конкурсе прияли участие более ста учебных заведений среднего профессионального образования. Главной целью конкурса стало внедрение в образовательный процесс современных техник и технологий, обеспечивающих качество профобразования на уровне международных стандартов и передовых технологий.