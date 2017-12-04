6 декабря 2017 года выпускники 11-х классов напишут итоговое сочинение

/Образование/

6 декабря 2017 года будет проводиться итоговое сочинение для выпускников 11-х классов.

Темы итогового сочинения будут в рамках пяти направлений. Участнику необходимо будет выбрать одну тему из любого из пяти направлений:

"ВЕРНОСТЬ И ИЗМЕНА".

"РАВНОДУШИЕ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ".

"ЦЕЛИ И СРЕДСТВА".

"СМЕЛОСТЬ И ТРУСОСТЬ".

"ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО".

При подготовке к сочинению полезно знать следующее:

Результатом итогового сочинения является "зачёт" или "незачёт". К сдаче ЕГЭ допускаются только выпускники, получившие "зачёт".

Рекомендуемый объём сочинения – 350 слов. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе служебные), то ставится незачёт. Максимальное количество слов не устанавливается.

Время написания сочинения – 3 часа 55 минут. Для участников итогового сочинения (изложения) с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность написания увеличивается на 1,5 часа.

Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарём, который выдадут в аудитории.

Для каждого из 11-и часовых поясов будут разные темы.

Итоговое сочинение может учитываться при приёме абитуриентов. В этом случае вузы сами оценят сочинение в баллах. Максимально можно получить 10 баллов, которые прибавятся к баллам ЕГЭ.

Темы сочинений объявят выпускникам в день написания сочинения в 9.45 (за 15 минут до начала работы). В это же время темы будут опубликованы на открытых информационных ресурсах (ege.edu.ru, fipi.ru, gas.kubannet.ru).

Работа выполняется чёрной гелевой, капиллярной или перьевой ручкой.

На проверку отводится 7 календарных дней, свои результаты выпускники узнают в школе не позднее 13 декабря 2017 года.

При получении незачёта будет ещё две попытки в первые рабочие среды февраля и мая (7 февраля и 16 мая).

Телефоны "горячих линий" министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края

8(861)234-49-03

8(918)189-99-02