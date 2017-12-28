Министр иностранных дел Великобритании Борис ДЖОНСОН провел лекцию в Плехановском университете

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Визит состоялся 23 декабря. Представляя Бориса Джонсона студентам, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин сделал акцент на уникальности личности лектора «сегодня у вас в гостях невероятный спикер и не потому, что господин Джонсон занимает высокий пост - у него интереснейшая судьба: Борис родился в США, учился в Европе, а сейчас налаживает отношения между Великобританией и другими странами».

На встречу со студентами экономического университета министр иностранных дел Великобритании приехал сразу после пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Борис ДЖОНСОН подчеркнул, что считает эти встречи одинаково важными: «Здесь собрались будущие экономисты, и я хочу обсудить с ними то же, что обсуждал с Сергеем Лавровым, потому что возможность наладить отношения и развивать свободный рынок двух стран, как наиболее эффективной системы, сейчас зависит от нашей открытости и глобального потока информации. Мы с надеждой смотрим в будущее и видим потенциал сотрудничества во многих сферах. Так, оба наших государства получат огромную выгоду, если будут сотрудничать в сфере инноваций.Просто нам надо не бояться обсуждать наши разногласия, в том числе и во взглядах на экономические системы».

В своей лекции Борис ДЖОНСОН особое внимание уделил роли СМИ, как индикаторам общественного мнения и свободной экономике. При этом министр подчеркнул: «свобода должна быть одинаково доступна всем, иначе она играет не в пользу общества. Часто представители одной и той же отрасли кооперируются против покупателей, что способствует монополизации влиятельными представителя бизнеса. Поэтому, если мы говорим об истинной свободе, это законодательство должно соблюдаться справедливо и беспристрастно».

Помимо вопросов экономического сотрудничества Борис ДЖОНСОН напомнил аудитории об общей ответственности России и Великобритании, как членов Совета Безопасности, по таким вопросам международного значения, как Сирия, Северная Корея или Иран.

Виктор ГРИШИН подчеркнул «Россия больше всех хочет мира для всех народов». «Не без удовлетворения отмечу, что здесь мы имеем общие взгляды. Меня многое свзывает с Россией. Я хорошо знаком и восхищен этой великой европейской цивилизацией и её культурой. Будучи мэром Лондона я был инициатором проведения многих российских культурных мероприятий, например, масленицы на Трафальгарской площади, и считаю, что сотрудничество во всех сферах обогащает наши культуры», - подчеркнул министр.

После лекции общение продолжилось в режиме вопрос-ответ. Борис ДЖОНСОН поинтересовался, каких экономических теорий придерживаются студенты. В свою очередь от аудитории Борис Джонсон получил вопрос о том видит ли он опасность в инвестиционной экспансии Китая. Также студентам было интересно узнать о его спортивных пристрастиях и студенческой жизни.

Источник: РЭУ имени Г. В. Плеханова