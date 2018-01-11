В ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова отметили День рождения адмирала Макарова

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Неотъемлемой частью учебного процесса в Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова выступает воспитательная и патриотическая работа. В мраморном зале – главном фойе ВУЗа – на утреннем построении курсантов прошел торжественный митинг, посвященный Дню рождения адмирала Степана Осиповича Макарова. Чествовать выдающихся адмиралов, снискавших ратную славу на Черном море – это добрая традиция Университета. Бюсты пяти адмиралов М.П. Лазарева, П.С. Нахимова, С.О. Макарова, Г.А. Спиридова, Ф.Ф. Ушакова установлены в мраморном зале. Их Дни рождения принято отмечать торжественными митингами на утреннем построении.

Курсанты прослушали информацию о научных и боевых подвигах Степана Осиповича Макарова во время службы не только на южных, но и на дальневосточных рубежах нашей родины.

По сложившейся традиции ритуал сопровождался выносом знамени и минутой молчания в память о погибшем адмирале. К бюсту выдающегося флотоводца курсанты возложили цветы.

Макаров был из тех офицеров, кто всего добился своим трудом. Родился Степан Осипович в семье выслужившегося из нижних чинов флота прапорщика, женатого на дочери отставного унтер-офицера. Однако усилия и старания позволили ему достичь адмиральского звания. На Черном море он прославился гидрологическими исследованиями в проливе Босфор и опубликованным в 1885 трудом "Об обмене вод Черного и Средиземного морей", удостоенным премии Академии наук. Он положил начало созданию миноносных кораблей и торпедных катеров. Впервые в русском флоте применил самодвижущуюся мину-торпеду Уайтхеда. Спускаемыми на воду катерами осуществил несколько успешных атак турецких кораблей. Был привлечен генералом Скобелевым к участию в среднеазиатской Ахалтекинской экспедиции.

Источник: Пресс-секретарь ГМУ