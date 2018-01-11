Правительство изменило порядок разработки и утверждения федеральных образовательных стандартов

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Постановление от 8 января 2018 года №2. Устанавливается, что разработанные проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) общего образования и вносимых в них изменений должны содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта. В проекте также должна быть оценка соответствия содержащихся в нём требований к результатам освоения и структуре основных общеобразовательных программ приоритетам научно-технологического развития России. Российская академия наук и Российская академия образования будут участвовать в проведении независимой экспертизы проектов ФГОС и вносимых в них изменений.

Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений (далее – Правила) утверждены постановлением Правительства от 5 августа 2013 года №661.

Подписанным постановлением в Правила внесены изменения.

Устанавливается, что пояснительная записка к разработанным проектам федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) общего образования и вносимых в них изменений должна содержать научное обоснование необходимости разработки соответствующего проекта. Также в проекте должна быть оценка соответствия содержащихся в нём требований к результатам освоения и структуре основных общеобразовательных программ приоритетам научно-технологического развития России и плану реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.

Российская академия наук и Российская академия образования будут участвовать в проведении независимой экспертизы проектов ФГОС и вносимых в них изменений.

Указом №676 предусмотрено создание советов по профессиональным квалификациям по видам профессиональной деятельности и наделение их полномочиями в том числе по проведению экспертизы ФГОС профессионального образования.

Подписанным постановлением утверждено, что для проведения такой экспертизы проекты ФГОС профессионального образования и проекты вносимых в них изменений до направления в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям будут направляться на экспертизу в советы по профессиональным квалификациям по соответствующим видам профессиональной деятельности.

Источник: Правительствво РФ