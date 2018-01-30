На Кубани планируют открыть исторический парк «Россия – моя история»

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Вопросы создания нового мультимедийного музея обсудили сегодня в ходе рабочего совещания, которое провел первый вице-губернатор региона Андрей Алексеенко.

В заседании также приняли участие министр культуры края Виктория Лапина, генеральный директор Фонда «Моя Кубань» Андрей Московченко.

Как уточнил первый заместитель главы региона, реализация данного проекта находится в активной фазе.

– Помимо общероссийского контента, который там будет присутствовать, запланирован контент непосредственно краевой. Для нас важно, чтобы история Кубани, являясь неотъемлемой частью истории России, была вписана в этом значимом деле, – подчеркнул Андрей Алексеенко.

Напомним, масштабный проект по открытию мультимедийных исторических парков «Россия – моя история» реализуется при поддержке Администрации Президента РФ. В 2017 году было открыто 15 музеев в Республике Башкортостан, Свердловской области, Ставропольском крае, Волгоградской области, Республике Дагестан, Республике Саха, Республике Татарстан, Нижегородской, Омской, Тюменской, Сахалинской областях, Санкт-Петербурге, Пермской области.

На Кубани открыть исторический парк планируется в конце лета, уточнил Андрей Алексеенко.

В прошлом году экспозиции по стране менее чем за шесть месяцев посетили более 1,2 млн человек. За новогодние праздники текущего года – более 200 тысяч.

Основу проекта составили мультимедийные экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «1914-1945: От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – Моя история. 1945-2016 гг.».

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края