Об императрице Анне Иоанновне – в электронной коллекции Президентской библиотеки

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7 февраля 2018 года исполняется 325 лет со дня рождения императрицы Анны Иоанновны. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с обширной коллекцией «Династия Романовых. Земский собор 1613 года», одна из частей которой посвящена российской самодержице, занимавшей престол с 1730 по 1740 годы.

Известный историк В. О. Ключевский в работе «Русская история» объясняет, почему после смерти Петра I, Екатерины I и Петра II на трон взошла именно Анна Иоанновна, дочь старшего брата первого российского императора. И это при том, что он оставил после себя двух дочерей, Анну и Елизавету.

Дело в том, что ещё раньше «в древней Руси не было закона о престолонаследии, но действовал или обычай завещания или соборное избрание. Пётр уничтожил и обычай и само избрание; февральским законом 1721 года он установил, что царствующий государь назначает себе преемником, кого хочет», – пишет Ключевский. И добавляет: «Этот закон, бывший следствием семейных неурядиц, отдал русский престол на волю случая и сделал его лишь игрушкой последнего. С тех пор ни одна смена на престол не обходилась без замешательства; каждому воцарению предшествовала смута, интрига». В результате придворных интриг, где главную роль сыграли представители самых именитых семейств, взошла на престол и Анна Иоанновна, курляндская герцогиня, племянница царя-реформатора.

Для решения вопроса о престолонаследии после смерти Петра II, внука первого российского императора, собрался Верховный тайный совет. Ключевский так описывает это судьбоносное для страны событие: «Верховный Тайный совет в 1730 г. состоял из восьми членов; из них шестеро принадлежало к двум родовитым фамилиям, князей Голицыных и Долгоруких. Остальные были граф Головкин и Остерман. На заседании Совета Голицын произнес речь, в которой доказывал, что дочери Петра, Анна Голштинская и Елизавета, не имеют права на престол, как незаконные, родившиеся до вступления их отца в брак с их матерью, а что завещание императрицы Екатерины, по которому преемницей Петра II в случае его бездетной смерти должна быть одна из ея дочерей, – и само по себе не имеет силы, потому что эта императрица, будучи низкого происхождения, сама не имела никакого права на престол и не могла им распоряжаться. Кн. Голицын предложил избрать на престол дочь царя Ивана, вдовствующую герцогиню курляндскую Анну. Но сделавши это предложение, Голицын ещё неожиданнее прибавил: „ваша воля, кого изволите; только надобно и себя полегчить“. – „Как это себя полегчить?“, – спросил канцлер Головкин. – „А так полегчить, чтобы воли себе прибавить“, пояснил Голицын». Таким образом, Анне предлагали занять престол, но с существенным ограничением её полномочий как самодержицы. В. О. Ключевский отмечает: «Дело 1730 г. важно потому, что в нём впервые ясно обозначились самыя политические формы, в которые родовая знать хотела облечь свои политические стремления, свои политические идеи».

Полный список «кондиций», отправленный будущей императрице, приводится в издании 1911 года «Время Императора Петра II и Императрицы Анны Иоанновны: из записок князя П. В. Долгорукова». Среди них, в частности, обязательство править только в тесном содействии с Верховным тайным советом, не вводить новые налоги, не объявлять войну и не заключать мир без согласия Верховного совета, пожизненный запрет выходить замуж и назначать себе преемника и многие другие условия, перечисление которых завершалось словами «а буде чего по сему обещанию не исполнено, буду лишена короны российской».

Несмотря на существенные ограничения своей власти, Анна Иоанновна приняла предложение. В историческом этюде «Воцарение императрицы Анны Иоанновны», изданном в 1880 году, приводится выдержка из письма прапорщика Макшеева, одного из членов русской делегации, посланной к курляндской герцогине: «Приехали мы в Миттаву <…>донесли Ея Высочеству Государыне Императрице в начале о преставлении Его Императорского Величества, а потом избрали Ея Величество на Российский престол и просили, чтобы изволила подписать посланные с нами кондиции. Ея Величество изволила печалиться о преставлении Его Величества, а потом, по челобитью нашему, повелела те кондиции пред собою прочесть и, выслушав, изволила подписать их своею рукою так: „По сему обещаюсь все без всякого изъятия содержать, Анна“».

В коллекции Президентской библиотеки хранится цифровая копия иллюстрированного издания 1730 года «Описание коронации ея величества императрицы, и самодержицы всероссиискои, Анны Иоанновны, торжественно отправленнои в царствующем граде Москве, 28 апреля 1730 году», где мы можем увидеть, с каким размахом отмечали это событие: «На площади пред Грановитою палатою, на приуготовленных двух рундуках для народу поставлены два быка жареных, начиненных разных родов птицами, а по сторонам тех быков пущено из дву зделанных фонтанов вино красное и белое. <…>И при том Ея Императорское Величество изволила из окна бросать в народ золотые и серебряные жетоны».

Анна Иоанновна царствовала ровно десять лет. Она скончалась 28 октября 1740 года вследствие тяжелой болезни. Более подробно узнать об этой императрице и периоде её правления, который позже назовут «бироновщиной», можно благодаря историческим исследованиям и документальным свидетельствам из коллекции Президентской библиотеки.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки