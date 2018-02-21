В Краснодарском крае ведется набор кандидатов для прохождения военной службы по контракту в пограничных органах

/Образование/

В приоритетном порядке рассматриваются мужчины в возрасте до 35 лет, прошедшие военную службу по призыву, имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов).

В настоящее время минимальное денежное довольствие военнослужащих Пограничных органов составляет от 26 тысяч рублей в месяц, отпуск от 30 суток без учета времени на проезд к месту его проведения, бесплатное медицинское обслуживание, участие в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих, которое предполагает приобретение жилья без вложения личных денежных средств в любом регионе Российской Федерации.

Подробную информацию об условиях приема на военную службу по контракту можно получить:

город Краснодар, по телефонам: 8-(861)-219-90-63, 8-(861)-219-90-23;

город Сочи, по телефонам: 8-(8622)-66-88-76, 8-(8622)-66-88-90;

город Новороссийск, по телефону: 8-(8617)-60-83-42;

город Ейск, по телефону: 8-(86132)-70-487;

город Темрюк, по телефонам: 8-(86148)-6-99-24, 8-(86148)-6-99-32;

город Кропоткин, по телефонам 8-(86138)-7-24-52, 8-(86138)-7-71-80;

город Славянск-на-Кубани, по телефону 8-(86146)-3-16-08.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому