На Кубани стартует досрочный этап сдачи ЕГЭ

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В нем примут участие почти тысяча человек. Первый экзамен состоится уже завтра.

21 марта более семидесяти человек досрочно сдадут ЕГЭ по географии и информатике. Свои результаты они узнают не раньше 3 апреля. Второй экзамен пройдет 23 марта по русскому языку.

Завершится досрочный период сдачи единого государственного экзамена 11 апреля.

– В досрочном периоде в Краснодарском крае планируют принять участие 950 человек, из них 778 выпускников прошлых лет и 172 выпускника текущего года, – сообщили в региональном министерстве образования и науки.

Досрочные экзамены будут проводиться на базе краевого института развития образования, 43-й школы и 82-й гимназии Краснодара.

В министерстве отметили, что наиболее популярными в досрочный период учебными предметами по выбору среди участников ЕГЭ являются обществознание (52%), физика (25%), история (21%) и биология (20%). Такая же ситуация была в 2017 году.

Основной период сдачи ЕГЭ будет проходить с 28 мая по 2 июля.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края