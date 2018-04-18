Курсанты Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова заняли 1 место на XXI Фестивале-конкурсе патриотической песни "За веру! За Отчизну! За любовь!"

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В городе Сочи прошёл масштабный фестиваль - "За веру! За Отчизну! За любовь!".

Он проходит при поддержке Министерства обороны РФ, Пограничной службы ФСБ России, внутренних войск МВД России – ныне Росгвардия, Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия. В этом году свои таланты показали более полутысячи человек. На сегодняшний день фестиваль фактически стал международным. За двадцать лет существования в нем приняли участие военнослужащие из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана.

Традиционно в фестивале принимали участие военнослужащие всех видов войск, курсанты военно-образовательных организаций ВПО Минобороны России, Росгвардии, МВД РФ, МЧС РФ, представители казачьих формирований. Курсанты университета уже в седьмой раз соревнуются на сочинской сцене под творческим началом Марины Полухиной и Эльвиры Седовой. За последние три года "Терра" заняла все места на пьедестале почета. Нынешний конкурс уже второй год подряд приносит коллективу первое место!

Шоу-группа стала двукратным лауреатом первой степени. Номер, который был привезен на конкурс, имел особую историю, связанную с городом Сочи, так как автором является коренной сочинец Василий Паршута, посвятивший песню своей матери, которая работала водителем в годы Великой Отечественной войны. Как отметил один из членов жюри фестиваля, художественный руководитель концертного ансамбля, Академического ансамбля песни и пляски Российской армии им. А.В. Александрова Галкин Сергей Юрьевич, курсанты обладают всеми качествами настоящих артистов и, несмотря на столь юный возраст, способны заставит поверить в происходящее на сцене.

В номинации «исполнители песен профессиональных авторов» курсант Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова Валентин Шестаков был награжден дипломом III степени.

В этом году в состав жюри вошли певец и композитор, заслуженный артист России Игорь Демарин, директор концертных программ Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова полковник Сергей Галкин, солист ансамбля песни и пляски «Пограничник Кавказа» народный артист России Павел Михайлов, солист Ансамбля песни и пляски ВДВ, заслуженный артист России Сергей Быстров, преподаватель Института военных дирижёров Военного университета Минобороны России, обладательница Гран-при одного из фестивалей-конкурсов «За веру! За Отчизну! За любовь!» Татьяна Сиротина, заместитель генерального директора Сочинского концертно-филармонического объединения, исполнительный директор фестиваля Татьяна Воронина, начальник культурно-досуговой работы Главного управления по работе с личным составом Федеральной службы войск Национальной гвардии Александр Суворов.

Поздравляем шоу-группу "Терра" с победой и желаем творческих успехов не только на сочинской сцене, но и на других концертных площадках России.

Источник: пресс-служба университета