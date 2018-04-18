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В Геленджике определили лучших юных инспекторов дорожного движения

На базе Центра развития творчества детей и юношества прошел конкурс школьных агитбригад «Безопасное колесо».

В мероприятии приняли участие команды 15 школ муниципалитета. В каждой по 2 мальчика и 2 девочки. По словам организаторов мероприятия, этот конкурс позволяет детям с раннего возраста обращать внимание на правила дорожного движения  и учит их правильно вести себя на городских дорогах.

Соревновались школьники в знании правил дорожного движения и умении оказать первую медицинскую помощь, фигурном вождении велосипеда, а также творческих способностях: каждая команда подготовила плакат и номер, рассказывающие о безопасности на дорогах.

По итогам прохождения всех конкурсных испытаний первое место в общекомандном зачете занял отряд школы №2 им. Адмирала Ушакова. Вторыми и третьими стали представители школы №5 им. Лейтенанта Мурадяна и школы №9 им. Г.Х. Миннибаева соответственно.

Все команды, поднявшиеся на пьедестал почета, получили футбольные и волейбольные мячи, а также портативные колонки, а учащиеся школы №2  имени Адмирала Ушакова представят Геленджик на краевом этапе конкурсе.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Образование

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