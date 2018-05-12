Заслуженный учитель РФ: роль учителя в образовании и воспитании велика

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До 2024 года Россия должна войти в 10-ку ведущих стран мира по качеству образования.

Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству образования до 2024 года. Такое поручение дал президент России Владимир Путин в рамках нового майского указа. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что необходимо внедрить в общее и среднее образование новые методы обучения и воспитания. Важно поощрять особенные качества каждого ребенка, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель структурного подразделения Центр образования №548 «Царицыно», заслуженный учитель РФ Геннадий Соколов.

«Мы стараемся индивидуально подходить к каждому ученику. Каждый ребенок – личность. Если мы будем стандартизировать и делать все, как со всеми, ничего не получится. Факторов влияния на детей очень много, хотя роль учителя в образовании и воспитании довольно велика. Не у всех учителей складываются доверительные отношения с детьми. У нас очень хорошая законодательная база, прекрасный закон об образовании, стандарты нового поколения позволяют образовательным организациям формировать свои учебные планы, писать образовательные программы, работать с педагогами. Можно найти много оправданий, бумажную волокиту, но надо работать. Важна личность руководителя образовательной организации, как он может подобрать кадровый состав, организовать процесс образования», – считает заслуженный учитель РФ.

Психолог Арина Липкина в эфире радио Sputnik рассказала, что в образовании не нужна излишняя загруженность.

«Стресс для школьника – ненормально, зачем нам тревожные, подавленные дети. Домашняя работа в принципе не нужна: работать нужно на работе, а учиться в учебных заведениях. Моя дочь училась по моей технологии, когда ребенок изучает то, что ей близко, в режиме, который ей подходит. Это образование в игровой форме. Свободный подход в школах и детских садах возможно применять, если ребенка уже с 2-3 лет вводить в состояние обучения и понимания ответственности, интереса к этому. Если ребенок приходит в школу с подготовленной базой. В школе есть хотя бы один учитель, который нравится ребенку. Рекомендую родителям с ним сблизиться, чтобы ребенок с ним сблизился. Общение будет давать ребенку нужное понимание, восприятие учебы», – считает психолог.

Источник: https://ria.ru/radio/