ЕГЭ-2018: Разработчики КИМ об экзамене по математике

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ЕГЭ по математике является одним из двух обязательных экзаменов для выпускников. Экзамен разделен на два уровня: профильный и базовый. Для поступления в вузы на специальности, где в перечень вступительных экзаменов входит ЕГЭ по математике, необходимо сдать экзамен профильного уровня. Это, прежде всего, направления подготовки связанные с техникой, технологиями и естественными науками, а также экономические специальности, управление персоналом и многое другое. Минимальный балл ЕГЭ по математике профильного уровня, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 27 баллов по 100-балльной шкале.

Если выпускник не планирует использовать ЕГЭ по математике для поступления в вуз, то можно ограничиться сдачей экзамена базового уровня. Минимальный балл на ЕГЭ по математике базового уровня для получения аттестата – 3 балла по 5-ти балльной шкале.

Участник ЕГЭ может выбрать и сдачу обоих уровней экзамена.

ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей. В первой части 8 заданий с кратким ответом базового уровня сложности, во второй части 11 заданий повышенного и высокого уровня сложности: 4 задания с кратким ответом и 7 заданий с полным решением. При этом последние несколько заданий дают возможность участнику экзамена продемонстрировать умение применять математические знания в новой для него ситуации, что необходимо для успешной учебы в ведущих вузах.

В ЕГЭ по математике базового уровня 20 заданий с кратким ответом. На экзамен можно взять с собой линейку. Участники могут пользоваться выданными им справочными материалами, с которыми можно ознакомиться в размещенных на сайте ФИПИ демонстрационных вариантах контрольных измерительных материалов.

Задача ЕГЭ по математике – дать возможность участнику продемонстрировать знание всего курса математики, а также умение применять полученные знания. В частности, в варианты входят задания по элементарной арифметике, алгебре, геометрии, вероятности и статистике, началам анализа. При этом в ЕГЭ по математике базового уровня акцент сделан на базовые математические знания и умение их применять в практической жизни, а в ЕГЭ по математике профильного уровня акцент сделан на разделы, которые необходимы при дальнейшем обучении в вузах по техническим, естественнонаучным и экономическим специальностям.

В ЕГЭ по математике присутствуют как задания, в которых условие уже сформулировано в обычном виде «математической задачи» («решите уравнение»), так и задания на применение математики в реальной жизни, смежных областях. В таких задачах нужно прочитать внимательно условие, перевести задание на математический язык, решить полученную задачу и, не забыть сопоставить полученный результат с условием. Среди таких заданий есть как задания базового уровня, например, на выбор оптимального тарифа сотовой связи, так и более сложные задачи на вычисление выплат по кредиту.

Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по математике в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, нет. Но это не означает, что сами варианты будут содержать именно такие задания, какие были на экзамене в 2017 году, – на каждой позиции будет задача сопоставимой сложности. Но конкретное условие, разумеется, будет другим. Если на некоторой позиции в 2017 году было квадратное уравнение, то это не значит, что в 2018 году будет опять квадратное уравнение – при подготовке надо повторять все типы уравнений!

Очень важно при выполнении работы на ЕГЭ обратить внимание на правильное планировании времени на выполнение заданий. Стоит уделить основное время на экзамене решению заданий, с которыми участник справляется хорошо. Это позволит избежать «обидных» ошибок и потерь баллов. На экзамене, следует не только выполнить задание, перенести в бланк ответ или решение, но и дополнительно проверить решение таких заданий, и лишь оставшееся время потратить на задания, которые выполняются неуверенно.

Последние, наиболее сложные задания ЕГЭ, позволяют показать готовность к продолжению образования в ведущих вузах. Их успешное выполнение свидетельствует о высоком уровне освоения курса математики, который достигается многолетней хорошей учебой. Невозможно «научиться» решать самые сложные задачи за один-два месяца.

К большому сожалению, все еще сохраняется относительно невысокий уровень выполнения заданий по стереометрии. Отметим, что в заданиях с полным решением по стереометрии и планиметрии выделены пункты, которые оцениваются независимо. В частности, разрешено использовать при решении одного из пунктов формулировку другого пункта, даже если он не выполнен или выполнен неверно.

Также не следует бояться последнего, одного из самых сложных заданий. Советуем попробовать решить 1-2 пункта из этого задания.

Самыми массовыми ошибками на ЕГЭ по математике являются неправильное чтение условие задачи и арифметические ошибки. Чтобы избежать таких ошибок, необходимо не только обращать на это особое внимание при итоговом повторении, но и выделять достаточное время на проверку решения заданий, которые на вид кажутся простыми.



В практикоориентированных заданиях следует обязательно сопоставить полученный ответ не только с условием, но и со здравым смыслом. Получение заведомо нереалистичного ответа (оплата за электроэнергию 200 тысяч рублей в месяц, самолет, летящий на высоте 1000 км и тому подобное) будет важным сигналом к перепроверке решения и позволит избежать ошибки.

Желаем успеха на экзамене!

Источник: Рособрнадзор