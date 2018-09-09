Краснодар накрыл " тотальный режим"

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В Краснодаре по сфабрикованному обвинению арестован активист Экологической Вахты по Северному Кавказу Александр Савельев и ещё четверо гражданских активистов. Еще трое задержаны и ждут суда.

По Краснодару прокатилась волна незаконных арестов гражданских активистов, связанных со штабом Навального в этом городе. Аресты имеют целью сорвать намеченный на 9 сентября митинг против пенсионной реформы, который намерены провести активисты штаба. При этом под каток полицейских репрессий, в том числе, попал член Экологической Вахты по Северному Кавказу Александр Савельев.

Вчера утром примерно в 7 часов утра ему не повезло оказаться возле краснодарского штаба Навального. Оказывается, возле штаба дежурили машины с сотрудниками уголовного розыска. Увидев Савельева и его товарища Андрея Филимонова, их схватили, посадили в разные машины и увезли в Центральный отдел полиции на Садовую 110. Филимонова через три часа после "откатки пальцев" отпустили, а Савельеву непонятно на каком основании предъявили обвинение в "мелком хулиганстве" по статье 20.1 КоАП РФ.

Через несколько часов его доставили в Первомайский районный суд. В ходе судебного процесса выяснились удивительные подробности: оказывается, Александр Савельев, вся "вина" которого заключалась в том, что он оказался возле штаба Навального, не просто шёл по улице, а "находясь в общественном месте, громко выражался нецензурной бранью, размахивал руками, выражал явное неуважение к обществу, на замечания прохожих не реагировал". Кубанские полиционеры делают всё по-простому: Краснодарское управление ФСБ, курирующее спецоперацию против гражданских активистов Кубани, дало им задание посадить на столько-то суток "опасного активиста" Савельева, и они, не беспокоясь о каких-либо доказательствах, просто влепили эту дежурную фразу в несколько рапортов и всё - дело готово. С таким же тупым рвением, они, так же как их коллеги в далёком 37-м году, видимо, будут готовы расстреливать ни в чём не повинных людей, если вдруг поступит такая команда.

Судья Алексей Краснопеев, действуя в том же русле, дежурно отмолотил рассмотрение этого дела. Даже не пытаясь в чём-либо разобраться, он отклонил все ходатайства Савельева и его адвоката Алексея Аванесяна, не пожелав вызвать в суд свидетеля Филимонова, который мог бы рассказать, как всё было на самом деле и что не было в помине никакой "нецензурной брани, размахивания руками и неуважения к обществу". Но судье Краснопееву всё это, очевидно, было не интересно, и он быстренько принял в качестве достоверных доказательств написанные под копирку лживые рапорта полицейских и осудил Савельева на семь суток административного ареста

Кроме Александра Савельева, в Краснодаре вчера также без каких-либо оснований были арестованы гражданские активисты Вера Холодная (10 суток), Мирослав Валькович (7 суток), Виталий Вотановский (10 суток), Никита Шевченко (7 суток). После этого задержания гражданских активистов в Краснодаре продолжились, были задержаны также Алексей Мандригеля, Игорь Гусарь, Алексей Семейников. Сегодня, очевидно, им также присудят по 7-10 суток ареста. Полиция также предпринимает попытки задержать координатора штаба Навального в Краснодаре Размика Симоняна, активиста ЭкоВахты Виктора Чирикова, главного редактора издания "Свободные Медиа" Марка Небесного.

Как выяснилось, проводящаяся ФСБ и полицией в Краснодаре спецоперация называется "Тотальный режим". Название очень символичное. Краснодар, 2018 год. На дворе 21-й век, а кубанские чекисты, полиция и суды безнадежно застряли в дремучем средневековье, где любого неугодного без малейшего законного основания можно схватить на улице и посадить за решётку.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу