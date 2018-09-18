Строить качественно и надежно!

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Такую задачу перед подрядчиком, выполняющим работы в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», поставил исполняющий обязанности главы Геленджика Алексей Богодистов во время рабочей поездки.

Как сообщалось ранее, в этом году на территории Геленджика благоустроят 7 дворовых территорий и 2 общественные.

В настоящее время работы ведутся на трех площадках. Так, во дворе у домов № 4 и 6 по ул. Леселидзе уже демонтировано старое асфальтовое покрытие, сейчас прокладываются дорожки, отсыпается щебень в местах установки детских и спортивных комплексов.

О том, что предстоит сделать еще, Алексею Богодистову рассказала директор фирмы-подрядчика «ЮККА» Татьяна Сахаджи:

Самое главное, что все дворы обустраиваются комплексно. Здесь мы оборудуем три отдельные зоны отдыха для детей разного возраста. Конечно, высадим деревья, преимущественно вечнозеленые, установим лавочки и уложим мягкое покрытие там, где будут располагаться игровые комплексы и тренажеры. По проекту предусмотрены и места для парковки машин.

Алексей Богодистов, в свою очередь, акцентировал внимание на том, что все работы необходимо выполнять качественно и надежно, чтобы результаты труда радовали глаз и делали жизнь горожан комфортной.

Также исполняющий обязанности главы города побывал на площадке в микрорайоне Парус, у домов № 8, 9 и 10. Еще одна площадка благоустраивается по ул. Маяковского, у домов № 4 и 4/1.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик