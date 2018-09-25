Росимущество намерено вернуть Церковное озеро в Геленджике в общенародную собственность

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В Арбитражном суде Краснодарского края идет процесс по оспариванию права частной собственности ООО "СМТ" на водохранилище в Церковной щели

Арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать дело №А32-37827/2018 по иску Межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея к компании ООО "Спецмонтажтехнология" (ООО "СМТ") об истребовании из незаконного владенияземельного участка 23:40:0508009:36, расположенного в горах к северо-востоку от села Дивноморское на территории города-курорт Геленджик. Кроме того, Управление Росимущества требует снять с государственного кадастрового учёта этот участок. Первое судебное заседание по данному делу, которое ведёт судья Андрей Семушин, состоялось 17 сентября 2018 года. В его рамках судья удовлетворил требование Управления Росимущества о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Росреестра по Краснодарскому краю на осуществление любых регистрационных действий, касающихся спорного земельного участка. Основанием для заявления иска Росимущества стало то, что в собственности у компании ООО "СМТ" оказалсяводный объект водохранилище "Церковное озеро", а также участок земель лесного фонда. При этом и водные объекты, и земли лесного фонда, в соответствии с требованиями законодательства, в частную собственность передаваться не могут. Церковное озеро находится на притоке реки Мезыбь в Церковной щели. Это очень живописный объект, привлекающий местных жителей и гостей курорта. В своё время водохранилище было создано для орошения садов и виноградников. В настоящее время оно играет важную роль в водоснабжении Геленджика, испытывающего большие проблемы с водой. История с правом собственности на этот участок следующая. В 2007 году в нарушение требований законодательства в акватории водохранилища был сформирован земельный участок 23:40:0508009:36, отнесённый к землям сельхозназначения. При этом в его состав незаконно были также включены участки земель лесного фонда за пределами водного объекта. В 2008 году на этот участок было оформлено право частной собственности ОАО "Агрофирма "Дивноморская", которое в 2010 году передало его в собственность своей дочерней компании ЗАО "Дивноморский Арбитражный суд Краснодарского края начал рассматривать дело №А32-37827/2018 по иску Межрегионального управления Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея к компании ООО "Спецмонтажтехнология" (ООО "СМТ") об истребовании из незаконного владенияземельного участка 23:40:0508009:36, расположенного в горах к северо-востоку от села Дивноморское на территории города-курорт Геленджик. Кроме того, Управление Росимущества требует снять с государственного кадастрового учёта этот участок. Первое судебное заседание по данному делу, которое ведёт судья Андрей Семушин, состоялось 17 сентября 2018 года. В его рамках судья удовлетворил требование Управления Росимущества о принятии обеспечительных мер в виде запрета Управлению Росреестра по Краснодарскому краю на осуществление любых регистрационных действий, касающихся спорного земельного участка.

Основанием для заявления иска Росимущества стало то, что в собственности у компании ООО "СМТ" оказалсяводный объект водохранилище "Церковное озеро", а также участок земель лесного фонда. При этом и водные объекты, и земли лесного фонда, в соответствии с требованиями законодательства, в частную собственность передаваться не могут.

Церковное озеро находится на притоке реки Мезыбь в Церковной щели. Это очень живописный объект, привлекающий местных жителей и гостей курорта. В своё время водохранилище было создано для орошения садов и виноградников. В настоящее время оно играет важную роль в водоснабжении Геленджика, испытывающего большие проблемы с водой.

История с правом собственности на этот участок следующая. В 2007 году в нарушение требований законодательства в акватории водохранилища был сформирован земельный участок 23:40:0508009:36, отнесённый к землям сельхозназначения. При этом в его состав незаконно были также включены участки земель лесного фонда за пределами водного объекта. В 2008 году на этот участок было оформлено право частной собственности ОАО "Агрофирма "Дивноморская", которое в 2010 году передало его в собственность своей дочерней компании ЗАО "Дивноморский водозабор". В 2013 году ЗАО "Дивноморский водозабор" было доведено до банкротства, а перед этим земельный участок 23:40:0508009:36 был передан в собственность ООО "СМТ". Руководила "Дивноморским водозабором" накануне его банкротства Петрова Галина Викторовна и выведение из собственности главного достояния этой компании - участка 23:40:0508009:36 - очевидно, происходило не без её участия. В настоящее время она носит фамилию Зубалова. После банкротства "Дивноморского водозабора" и в настоящее время Галина Викторовна является одним из собственников и ООО "СМТ", и спорного земельного участка. Также в отношении Петровой (Зубаловой) известно, что она является фигурантом скандального уголовного дела, возбуждённого в связи с аферой по продаже лесных участков под строительство домов в коттеджном поселке "Пушкинский дол". Но это - отдельные истории.

А вернувшись к суду о судьбе участка 23:40:0508009:36, необходимо добавить, что ранее ситуация с этим участком уже рассматривалась арбитражным судом в рамках другого судебного дела - №А32-39592/2016. И при рассмотрении того дела, решение по которому вступило в законную силу, судом было установлено, что "в границах земельного участка с кадастровым номером 23:40:0508009:36 имеется водный объект общего пользования - водохранилище, расположенное на притоке реки Мезыбь. Водоем (водохранилище) на водотоке - притоке реке Мезыбь, как и сам водоток в силу требований части 1 статьи 8 Водного кодекса РФ отнесен к федеральной собственности".

В этой связи, у ООО "СМТ" и гражданки Зубаловой не так много шансов в рамках проходящего судебного процесса сохранить право собственности на Церковное озеро и его окрестности. Предварительное судебное заседание по этому делу состоится 3 октября 2018 года в 16:30 в Арбитражном суда Краснодарского края (зал №205).

Источник: ЭВСК, Пресс-служба