Расселение продолжается

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Главные задачи программы расселения ветхого и аварийного жилья решены.

Новая волна расселения. Программа расселения ветхого и аварийного жилья является в настоящее время одной из наиболее важных и успешно реализуемых. За период с 2014 по 2018 год расселено почти 10,7 млн м2, до конца текущего года планируется расселить еще почти 300 тыс. м2. В общей сумме это чуть менее 11 млн м2 в более чем 45 тыс. многоквартирных жилых домов.

В настоящее время принято решение о продлении действия программы на период до 2024 года для расселения многоквартирных жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. По состоянию на 1 июля 2018 года в нашей стране насчитывается свыше 47,5 тыс. таких домов общей площадью почти 14 млн м2.

Цена вопроса. Масштабность новой задачи очевидна. Однако в федеральных органах власти, по-видимому, пока нет ясности ни по объемам жилого фонда, подлежащего расселению, ни по механизмам реализации программы. Как следствие, открытым остается и вопрос о размерах бюджетного финансирования. В начале августа вице-премьер Виталий Мутко заявил, что на расселение аварийного жилья необходимо ежегодно направлять не менее 40 млрд рублей. Ранее глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин называл более скромную цифру — 20–25 млрд рублей. Однако две недели назад министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил, что на программу расселения аварийного жилья до 2024 года планируется выделить 433 млрд рублей, но и это не окончательная цифра. На данный момент рассматриваются вопросы софинансирования программы субъектами Федерации и возможность привлечения средств из внебюджетных источников.

Оценка администрирования. В связи с этим первостепенное значение приобретает качество администрирования расселения аварийного фонда. Для его оценки с известной осторожностью можно использовать такие показатели, как среднее количество дней от даты утверждения заявки Фондом содействия реформированию ЖКХ до даты заключения контракта на новое строительство или участие в долевом строительстве — именно эти способы расселения аварийного жилья преобладают в большинстве субъектов Федерации. Эти показатели отражают уровень подготовки проектно-сметной документации, эффективность взаимодействия администраций субъектов Федерации с различными федеральными службами и агентствами и их территориальными органами, а также выявляют наличие и масштаб административных барьеров на уровне самих субъектов Федерации.

Наиболее существенное превышение среднероссийского значения (158,6 дней) отмечается в Амурской (735,5) и Еврейской автономной (619,8) областях. Кратные превышения следует отметить, например, в Камчатском (в 2,7 раза) и Приморском (2,4) краях, Ямало-Ненецком автономном округе (2,7), Республиках Тыва (2,4) и Карелия (2,4), Самарской (2,6), Ленинградской (2,4), Тверской (2,4) и Курганской (2,3) областях, а также некоторых других субъектах Федерации. Гораздо более оперативно, чем в среднем по России, вопросы нового строительства решаются в Омской (45 дней), Астраханской (57), Московской (89) и некоторых других областях.

Для оптимизации расселения аварийного и ветхого жилого фонда повышение качества администрирования является одной из первоочередных задач наряду с обеспечением достаточного бюджетного финансирования.

Кирилл Парфенов, доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова

Источник: https://analitica.rea.ru/article/weekly/rasselenie-prodolzhaetsya/